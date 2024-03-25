«Scalp пробила крышу»: ВСУ атаковали судоремонтный завод в Севастополе 2 25.03.2024, 14:17

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Именно там был пришвартован БДК «Ямал».

В результате ракетной атаки по временно оккупированному Севастополю (Крым) 23 марта силы обороны Украины повредили судоремонтный завод Черноморского флота российских оккупантов, заявило 25 марта в Telegram издание Astra со ссылкой на источники.

«Крылатая ракета Scalp пробила крышу цеха 13-го судоремонтного завода ЧФ МО РФ в Килен-бухте», – сообщают источники Astra.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 23 марта был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ, где, среди прочего, был пришвартован большой десантный корабль врага «Ямал».

Astra утверждает, что именно этот завод уже был атакован в сентябре 2023 года, когда повреждения получили большой десантный корабль и подлодка, которые находились там на ремонте.