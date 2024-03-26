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Презентован самый быстрый Peugeot в истории

  • 26.03.2024, 9:06
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Презентован самый быстрый Peugeot в истории

Авто будет участвовать в гонках на выносливость.

Представлен новый Peugeot 9X8 2024 года. Скоростной спортпрототип прошел модернизацию и с апреля будет участвовать в гонках на выносливость серии FIA WEC, пишет «Фокус».

Изменения в конструкции Peugeot 9X8 обусловлены новым техническим регламентом соревнований. Новые правила позволили улучшить спорткар.

В частности, 90% кузовных компонентов у Peugeot 9X8 — полностью новые. Они по-прежнему изготовлены из карбона. Самая заметная новая деталь — большое заднее антикрыло, которое увеличило прижимную силу и улучшило аэродинамический баланс автомобиля.

Гибридная установка Peugeot 9X8 осталась неизменной. Спортпрототип оснащен 2,6-литровым V6 твин-турбо мощностью 680 л. с. и 272-сильным электромотором. Это самый быстрый Peugeot в истории.

Шасси авто также не изменилось, но теперь его оснастили шинами разной ширины — 29 см спереди и 34 см сзади. Масса Peugeot 9X8 — чуть больше тонны.

Гоночный дебют Peugeot 9X8 2024 состоится 21 апреля на автодроме в Имоле (Италия).

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