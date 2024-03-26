Появились спутниковые фото пораженного ВСУ корабля «Иван Хурс» 26.03.2024, 14:48

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По ним можно определить характер повреждений.

В Сети появились спутниковые снимки российского разведывательного корабля «Иван Хурс» на причале в Севастополе до ракетной атаки и после нее (23 и 24 марта).

На фото видно, что повреждена корма. Также заметны следы удара по причалу.

Напомним, ВСУ поразили два российских больших десантных корабля — «Ямал» и «Азов». Удар был нанесен и по судну «Иван Хурс».

Сегодня стало известно об ударе «Нептуном» по по российскому кораблю «Костантин Ольшанский».