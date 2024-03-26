С нововведениями для водителей вышел конфуз 26.03.2024, 15:05

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Ввели изменения и «забыли» объяснить, как они работают.

С 23 марта вступил в силу указ, который среди прочего касается прохождения техосмотра. В частности, для новых легковых авто (не старше трех лет) увеличили срок разрешения на допуск к участию в дорожном движении до трех лет (ранее такие авто должны были проходить ТО раз в два года). Однако «Зеркало» узнало, что по этому вопросу до сих пор нет согласованности на станциях техосмотра в УП «Белтехосмотр» и Минтрансе Беларуси.

25 марта «Белтехосмотр» (организация подчиняется Минтрансу и курирует прохождение техосмотра) сообщил, что продолжает работать по старым правилам — выдавать разрешение на допуск новых авто на срок до двух лет. В организации поясняли, что ждут разъяснений от регулятора.

Однако 26 марта на сайте «Белтехосмотра» появилась информация, что станции начали работать с учетом норм, утвержденных в новом указе. А именно — начали выдавать на три года разрешения на допуск легковых авто не старше трех лет (включая год выпуска) к участию в дорожном движении.

В филиале «Белтехосмотра» в Витебске эту информацию подтвердили. Сотрудник сообщил, что процедура прохождения ТО проходит без изменений — владелец авто оплачивает 12 рублей, авто проходит через диагностическую линию и если нет замечаний, станция выдает талон о допуске машины к дорожному движению на срок три года.

Однако, по данным на 12.50 26 марта, на минской станции на улице Петруся Бровки, 30/1 корреспонденту как физлицу сообщили, что у них пройти техосмотр можно только как и раньше — с выдачей разрешения сроком на два года.

— Инженеры «Белтехосмотра» нам не дали никаких разъяснений, поэтому мы работаем по старой схеме, — ответили на станции.

В 13.50 «Зеркало» позвонило еще на одну станцию, где можно пройти ТО, она расположена в Минске на улице Серова, 1.

— Да, мы выдаем допуск на три года. Эта информация пришла к нам буквально час назад, — сообщил сотрудник станции.

Для уточнений «Зеркало» позвонило на горячую линию Минтранса, там проинформировали, что УП «Белтехосмотр» должно было дать станциям разъяснения о том, как работать в соответствии с новым указом.

— Этим вопросом занимался сотрудник Минтранса. Мы в «Белтехосмотр» сообщили, что указ был опубликован 23 февраля и вступает в силу через месяц.

Напомним, с 23 марта ввели ряд изменений для водителей. Была упрощена процедура техосмотра. Так, при выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении больше не требуются водительское удостоверение и страховое свидетельство. Разрешения на допуск к участию в дорожном движении новых автомобилей (не старше трех лет) будут теперь действовать три года. Справку о регистрации автомобиля в ГАИ можно будет получить быстрее: срок уменьшили с десяти до семи дней. Срок действия водительских прав увеличили вдвое. Их будут выдавать на 20 лет (ранее выдавали на 10 лет), причем срок их выдачи сократится с пяти до трех рабочих дней.