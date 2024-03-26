Опасное шоу на границе 8 Василь Верас

26.03.2024, 15:57

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Теперь понятно, зачем недавно в Ошмянском районе демонстративно поставили блокпост.

«Если наступают с района Пабраде, это зона ответственности этого батальона?» – Александр Лукашенко играет роль военачальника, который готовится не отдавать родной земли ни пяди. Это очень удобно, если учесть, что никто на нее и не покушается.

– Мы уверены, что, если мы где-то успокоимся, они [Запад] на нас нападут. Это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти, – заявил правитель Беларуси. С памятью у него не очень, ведь не так давно говорил: «Сюда они никогда не сунутся, поверьте».

Весь этот цирк с внезапной инспекцией, однако, вовсе не безобиден. Ритуальные воинственные танцы на границе с Литвой могут в итоге привести к реальному обострению. Тем более, что Лукашенко продолжил нагнетать:

«Нарушили государственную границу – к уничтожению. Никто не должен ни с кем церемониться. И мы так и будем поступать. Поэтому любое нарушение государственной границы – на уничтожение».

Вопрос: означает ли это, что огонь на поражение будут открывать по незаконным мигрантам, которые пытаются прорваться в Евросоюз? Помнится, они даже разгромили бело

русский пограничный пункт, и ничего им за это не было. Сейчас таких зрелищных акций уже не устраивают, но небольшие группы по-прежнему регулярно пытаются просочиться в ЕС.

Впрочем, зная Лукашенко, легко спрогнозировать, что по мигрантам белорусским пограничникам прикажут не стрелять. Тем не менее атмосфера выглядит всё более тревожной: немало войн началось с провокаций на границах…

Василь Верас, «Салiдарнасць»