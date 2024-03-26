В Минске открыли дело о банкротстве крупной сети ресторанов 1 26.03.2024, 17:12

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Компания должна кредиторам более 1 миллиона рублей.

Экономический суд Минска начал дело о банкротстве ООО «СП Брюссель». Эта организация принадлежит известной белорусской ресторанной сети «Староместный пивовар». Компания должна кредиторам более 1 миллиона рублей, пишет nashaniva.com.

С заявлением в суд обратилась инспекция по налогам и сборам по Московскому району Минска. Только бюджету ООО «СП Брюссель» должно налогов и пени более 800 тыс.рублей.

Должник с мая 2023-го находится в процессе ликвидации и не имеет ни имущества, ни объектов недвижимости, ни денег на счетах, чтобы оплатить требования кредиторов.

Окончательное решение по этому делу суд примет в июне.

Материнской компании должника — «Староместный пивовар» — принадлежит несколько ресторанов. На ее странице в социальной сети VK.com упоминаются такие заведения, как Butler, «Староместный пивовар», Bruxelles, гастропаб Bernardin и кафе «ВееrЖа».