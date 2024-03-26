Роналду заметили за рулем Ferrari Daytona SP3 стоимостью более двух миллионов долларов 2 26.03.2024, 20:15

Таким же владеет пилот «Формулы-1».

Звездный футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду был замечен в Португалии на новом роскошном автомобиле.

По данным Goal, пятикратный обладатель Золотого мяча проехался на спорткаре Ferrari Daytona SP3, который был представлен в 2021 году.

Сообщается, что под капотом авто 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 840 лошадиных сил. Daytona SP3 разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунд, а ее максимальная скорость превышает 340 км/ч. Этот автомобиль считается одним из самых быстрых в современной линейке Ferrari. Его стоимость составляет более двух миллионов долларов.

Известно, что, кроме Роналду, таким же автомобилем владеет пилот Ferrari в «Формуле-1» Шарль Леклер.