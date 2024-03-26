Франция передаст Украине почти 80 установок Caesar 26.03.2024, 21:46

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В ближайшее время.

Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Associated Press.

Он уточнил, что между Францией, Украиной и Данией достигнута договоренность о финансировании 155-мм самоходных гаубиц Caesar, что позволит Франции «быстро поставить» их.

Франция также поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек. Министр напомнил, что с самого начала войны в Украине Франция предоставила только 30 тысяч снарядов.

Также Франция занимается поиском имеющихся запасов пороха и боеприпасов, которые можно было бы закупить в странах за пределами Европейского союза.