Зеленский прокомментировал увольнение Данилова

Зеленский прокомментировал увольнение Данилова1
- 26.03.2024, 22:24
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Экс-секретарь СНБ будет работать на новом направлении.
Экс-секретарь СНБО Алексей Данилов после увольнения будет работать на новом направлении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, видео которого глава государства опубликовал в Instagram.
«Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Имеются кадровые замены. Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление – об этом позже», – отметил Зеленский.
Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко, как ожидает глава государства, объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, стоящими перед СНБО.
«В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства», – подчеркнул президент Украины.
Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, у которого «есть соответствующий опыт», сказал Зеленский.
Он добавил, что укрепление Украины и обновление государственной системы страны по всем направлениям будут продолжены.
До этого Данилов в своем прощальном посте также поблагодарил Зеленского.