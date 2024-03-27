«Многие фирмы на грани банкротства» 3 27.03.2024, 8:51

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Решение Польши фактически парализовало бизнес перегонщиков.

Решение Польши ограничить вывоз автомобилей в Беларусь поставило многие польские фирмы на грань разорения, а наиболее ходовые европейские модели в России уже подорожали на 5%. Об этом рассказал MOST сделал предприниматель, фирма которого занималась в том числе перегоном машин в Беларусь.

В ночь с 23 на 24 марта Польша перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя более 1,9 литра, а также стоимостью свыше 50 тысяч евро независимо от объема двигателя. Для их вывоза в страны ЕАЭС стали требовать соответствующее разрешение завода-изготовителя.

Позже стало известно, что таможенники все-таки пропускают автомобили, которые граждане Беларуси ввозят для себя, если они могут подтвердить, что лично совершали платеж продавцу.

Пока запрет заявлен как временный, к 1 апреля польская сторона обещает выпустить разъяснения по правилам экспорта.

Решение фактически парализовало бизнес перегонщиков, которые возили европейские автомобили под заказ покупателей в Беларусь и Россию.

Что будет с ценами?

По данным собеседника MOST, принятые меры уже привели к тому, что наиболее ходовые модели европейских производителей на российском рынке подорожали на 5%. Но рынок замер в ожидании разъяснений. Если текущий порядок вывоза продлят и после 1 апреля, то, по прогнозам предпринимателя, машины на российском рынке могут подорожать на 20−30%, рассказал собеседник MOST.

Предприниматель подчеркнул, что ограничение будет болезненным не только для белорусов и россиян, но прежде всего для польского бизнеса. Именно польские компании часто выступают посредниками и перепродают немецкие машины в Россию и Беларусь.

У ряда польских фирм в Германии закуплено автомобилей на 0,5−1 млн евро под доставку покупателям в России и Беларуси. При экспорте автомобилей за пределы ЕС применяется нулевая ставка НДС. Но если машина не покинет территорию ЕС в течение месяца, компании придется заплатить НДС.

— У одного автосалона стояло в очереди в Тересполе 15 машин, которые он продал в Беларусь. Если он их не вывезет до 1 апреля, должен будет заплатить в немецкую казну порядка 500 тысяч евро НДС. Многие фирмы просто на грани банкротства сейчас, — рассказал собеседник.

Чтобы этого не допустить, польские компании, по информации предпринимателя, уже рассылают письма немецким автоконцернам с требованием предоставить разрешения на экспорт в страны ЕАЭС на все купленные у них автомобили. В противном случае они требуют вернуть деньги, поскольку у салонов нет реальной возможности доставить автомобили конечным покупателям.

Собеседник отметил, что у немецких производителей нет оснований отказывать в таких письмах. Даже сейчас «немецкая таможня спокойно делает экспортные декларации на граждан Беларуси».