«Картошка стоит как филе» 2 27.03.2024, 8:54

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В минском магазине зафиксировали ценовую аномалию.

Минчанин заметил в магазине отклонение от привычных устоев — картошка в кулинарии готовится вот-вот обогнать по цене филе в сыре, пишет Onliner.

Килограмм картофельных долек стоит 23,60 рубля, а филе птицы в сыре — 24,90 рубля. Технически курица все еще дороже, но разница совсем небольшая.

В итоге сегодня порция гарнира обошлась в 8,64 рубля, а филе — почти в два раза дешевле.

На этикетке указано, что это замороженные картофельные дольки с кожурой, которые обжарили в масле с солью. Такая заморозка в магазине может быть как раз по цене куриного филе — в районе 13 рублей за килограмм.

Рядом с дорогим гарниром была еще картошка по-грузински, тоже дольками, но уже за более привычные сейчас для кулинарии 9 рублей.

— Насчет соотношения цен, которое было раньше, не припомню. Задал вопрос продавцам, сказали, что это им привозят уже такую готовую (а-ля «Макдональдс»).

Журналисты позвонили в универсам «Байкальский», где сделано фото. Там сказали, что надо приходить в цех, где готовится продукт, и разбираться, откуда такие цены, — «на все есть технологические карты».