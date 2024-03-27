Сегодня утром в Беларуси наблюдали очень редкое природное явление

Сегодня утром в Беларуси наблюдали очень редкое природное явление3
- 27.03.2024, 10:00
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Фотофакт.
В разных районах Беларуси утром 27 марта наблюдали необычное «закольцованное» солнце. Это красивое и довольно редкое природное явление — солнечное гало. В пабликах появились его фотографии, пишет «Зеркало».
Такой рассвет 27 марта наблюдали в Молодечно.
Гало видели и в Глубоком.
«Чудесная среда началась с гало», — написал известный блогер из Минска «Мерзкий Кокобай».
Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».