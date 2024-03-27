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Сегодня утром в Беларуси наблюдали очень редкое природное явление

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  • 27.03.2024, 10:00
  • 7,680
Сегодня утром в Беларуси наблюдали очень редкое природное явление

Фотофакт.

В разных районах Беларуси утром 27 марта наблюдали необычное «закольцованное» солнце. Это красивое и довольно редкое природное явление — солнечное гало. В пабликах появились его фотографии, пишет «Зеркало».

Такой рассвет 27 марта наблюдали в Молодечно.

Гало видели и в Глубоком.

«Чудесная среда началась с гало», — написал известный блогер из Минска «Мерзкий Кокобай».

Гало — это группа атмосферных оптических явлений, когда вокруг источника света появляется вторичное свечение, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

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