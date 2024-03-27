Какие страны еще выдают шенгенские визы белорусам 4 27.03.2024, 10:09

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И как их получить.

Канал для айтишников Dzik Pic посмотрел, какие страны и на каких условиях дают шенгенские визы белорусам, пишет dev.by.

Италия

Италия редко выдает отказы и щедра на сроки виз, но нужно учитывать особенности записи на подачу.

Вариант 1 — через визовый центр Италии в Минске. Время от времени на сайте выкидывают слоты, но их быстро разбирают. Поэтому некоторые пользуются такой опцией как «живая очередь».

Минчане должны прийти на Немигу 40 и записаться в тетрадочку у «администратора Олега». Потом ждать своей очереди на крыльце ВЦ с готовыми документами и свежим личным кабинетом (анкета активна 10 дней). Чем меньше ваш номер в тетрадке, тем быстрее вы попадете внутрь.

Жители других городов вместо этого посылают заказное письмо с копиями паспорта на адрес ВЦ.

Вариант 2 — через посольство по предварительной записи. Но и она сейчас недоступна — слишком много желающих.

Если у вас есть родственники-граждане Италии или у вас самих имеется итальянский ВНЖ, можете отправить запрос по электронной почте minsk.ufficiovisti@esteri.it, приложив к письму приглашение и документы, подтверждающие родство заявителя с приглашающим лицом.

Вариант 3 — купить тур через турфирму. По отзывам, если у вас имеются шенгены других стран и поездки в Италию в прошлом, есть все шансы получить годовую визу.

Сроки ожидания паспорта с визой: до 15 календарных дней.

Германия

Здесь лучше подаваться на гостевую визу — в таком случае можете получить визу даже на 5 лет. А вот туристическую могут дать одноразовую.

Заполняете форму и отправляете запрос на сайте, а дату уже назначит само консульство (но это может занять до 8 месяцев). И выбрать желаемое число не получится, что дали, то дали.

Помните — немцы любят все документы в бумажном виде с переводом на английский или немецкий. И будьте готовы к небольшому собеседованию — как в визовом центре в тот же день, так и после по телефону. Например, вас могут спросить, какие визы были до этого и как вы их использовали.

Посольство Германии в Минске также представляет Австрию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Словению. Документы для открытия виз в эти страны можно подать аналогичным способом на сайте посольства.

Срок рассмотрения в среднем до 14 дней.

Испания

С июня 2023-го в Минске вновь заработал испанский визовый центре. То есть, лично подавать документы в Москве уже не нужно, этим займется оператор.

На сайте ВЦ можно попробовать записаться самостоятельно, но с приближением сезона ловля слотов несколько усложняется (плюс сайт подтормаживет). Придется или постоянно мониторить ресурс, или подписываться на боты-радары (вроде @SpainAppointment_bot).

Внимательно заполняйте личные данные — за любую ошибку придется доплачивать ВЦ. И будьте готовы к однократной или кратскорочной визе: судя по сообщениям в чатах, больше чем на три месяца испанскую визу получают единицы.

Срок рассмотрения: примерно 15 дней.

Венгрия

Страна принимает заявки на туристические визы/гостевые визы только через VFS Global.

Исключение составляет посещение близких родственников. Запись на подачу в таком случае происходит через почту консульского отдела посольства: visa.msk@mfa.gov.hu — с прикрепленным приглашением, копией паспорта заявителя и контактным номером телефона при наличии свободных мест.

Еще один вариант, который дарит возможность мультивизы, — это тур от аккредитованной фирмы. Но в таком случае вам действительно придется съездить в это путешествие.

Также Венгрия принимает документы для открытия виз в Швейцарию.

Сроки рассмотрения документов: 14 дней, но может быть и больше.

Греция

Подать документы можно в Минске, Витебске и Бресте. Для записи нужно зарегистрироваться на сайте Визового центра Греции. По отзывам в тематических чатах, страна регулярно «выкидывает» даты на запись.

Но с приближением сезона поймать слот становится все сложнее, а заранее сделать визу не выйдет: по прошлой статистике 85% выданных виз — одноразовые под поездку.

Список документов (нужны оплаченные брони билетов, но если поедете по земле, их можно заменить маршрутным листом). Сроки рассмотрения: до 20 дней.

Хорватия

Вариант для самых отчаянных. В 2023-м первым подавшимся на шенген месяцами не возвращали паспорт, а потом в них оказывалась однократная виза. Сейчас паспорта отдают чуть быстрее, но большинство виз все равно разовые (под поездку).

Если вы все же нацелены на эту страну, то поймать дату можно здесь.

Сроки рассмотрения: как повезет.

Другие страны

Дания (визовый центр в Минске);

Швейцария (визовый центр в Москве);

Швеция (визовый центр (в Москве);

Норвегия (визовый центр в Минске).

Но Скандинавия — рисковое дело. Например, в случае с Данией и Норвегией документы отправляются в Лондон. Это не самое лояльное посольство, так что на длительную, многократную визу рассчитывать не стоит.

Кроме того, Дания, Норвегия и Швейцария взимают не 35 евро, а 80 евро консульского сбора.

Словакия и Португалия — для гостевой визы. Документы принимают не только через ВЦ, но и через словацкое посольство в Минске.

Словакия еще требует приглашение, заверенное отделом Полиции по делам иностранцев своей страны. И подаваться на словацкую визу типа D — только через почту cons.minsk@mzv.sk.

Франция (посольство в Минске) Рисковый вариант: дату поймать крайне сложно, но если удасться — визу дадут не краткосрочную.

Можно попробовать записаться через автобусные туры или гостевые приглашения от друзей/родственников. Документы для подачи через Францию здесь.

Болгария (посольство в Минске) и Румыния (посольство в Минске) сообщили, что с 1 апреля начнут выдавать турвизы белорусам. Но информации о документах на сайтах посольств еще нет.

В посольстве Болгарии нам посоветовали смотреть список документов для визы типа С, в посольстве Румынии, похоже, никого живого пока вообще нет.