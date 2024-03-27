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Россия рискует получить две войны

  • Виктор Небоженко
  • 27.03.2024, 10:17
  • 9,116
Россия рискует получить две войны
Виктор Небоженко

Кремль такого развитию ситуации не выдержит.

Много лет Путин, Асад, Эрдоган гнали с Ближнего Востока и Севера Африки волны миллионов мигрантов - беженцев в Европу, создавая ей огромны трудности. Но Путин не заметил, что за это время миллионы мигрантов из Центральной Азии оказались в России. В отличии от 30 миллионов российских мусульман, многие мигранты исповедовали радикальный ислам и тихо презирали или ненавидели «неверных» россиян.

Сейчас в путинской России около 15 миллионов из стран Центральной Азии, и им некуда возвращаться. Поэтому мигранты-мусульмане буду сражаться за свое место в России. Теперь они некуда не уйдут из России. Они раньше других почувствовали слабость «путинской России». Поэтому теракт в Москве — это первый залп войны, которые начали радикальные мигранты-исламисты, что вызовет волну ненависти и страха у населения крупных городов России и подъем русского фашистского движения.

Путин рискует получить две войны — внешнюю против Украины и внутреннюю — против восставших мигрантов-исламистов. И никакая «путинская Россия» не выдержит тяжести внутренней и внешней войны.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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