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Стало известно, какие территории рассматриваются под хранилище радиоактивных отходов в Беларуси

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  • 27.03.2024, 10:57
  • 3,308
Стало известно, какие территории рассматриваются под хранилище радиоактивных отходов в Беларуси

Проводятся «комплексные инженерные изыскания».

Директор РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрий Логвин на полях «международного форума» «Атомэкспо» в Сочи рассказал журналистам, как в Беларуси готовятся к строительству пункта захоронения радиоактивных отходов, пишет БелТА.

В Беларуси планируется построить пункт, который будет предусматривать сбор, хранение, сортировку, переработку и захоронение радиоактивных отходов.

«Что касается выбора площадки, мы рассматриваем всю территорию страны. Проведена работа по изучению фондовых материалов, архивных данных. Исключили какую-то часть территории, где невозможно размещение нашего предприятия. Есть два основных направления, которые мы рассматриваем.

Первое — основной источник выработки радиоактивных отходов, то есть Белорусская АЭС. Второе — территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, то есть отчужденные земли, не вовлеченные в хозяйственный оборот.

Сейчас проводятся комплексные инженерные изыскания, которые позволят с достаточным основанием остановить свой выбор на той или иной площадке. Сказать, где конкретно будет пункт, мы пока не готовы, эта работа еще ведется», — сказал Дмитрий Логвин.

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