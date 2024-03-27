«Белавиа» продает акционные билеты по шести направлениям 1 27.03.2024, 13:24

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Фото: Charter97.org

Куда можно выгодно слетать до конца апреля.

Авиакомпания «Белавиа» объявила промоакцию на полеты по шести направлением. Купить билеты до конца марта по специальным ценам можно в Астану, Дели, Кутаиси, Ереван, Шарджу и Москву, а слетать туда — до 30 апреля, сообщили в компании.

По 31 марта включительно перевозчик продает билеты по тарифу «Промо» из Минска в Астану, Дели, Кутаиси, Ереван, Шарджу (ОАЭ) и Москву (также из Гомеля и Бреста).

Отправиться в выгодное путешествие в эти города можно по 30 апреля 2024 года. Билеты «Промо» можно купить на рейсы и туда, и обратно.

К примеру, в середине апреля слетать из Минска в Астану по промобилету можно за 468,39 рубля, обратно — за 471,74 рубля.

Из Минска в Дели — за 701,14 рубля, обратно — за 779,22 рубля.

Из Минска в Кутаиси — за 352,07 рубля, обратно — за 370,34 рубля.

Из Минска в Ереван — за 352,31 рубля, обратно — за 512,31 рубля.

Из Минска в Москву — за 140,51 рубля, обратно — за 138,24 рубля.

Акционные билеты уже есть в продаже на официальном сайте «Белавиа» и у агентов авиакомпании, их количество ограничено.

При покупке билета никаких промокодов вводить не нужно — достаточно указать нужный маршрут и выбрать тариф «Промо».

Возможна комбинация «Промо» с другими доступными тарифами — в таком случае ко всему авиабилету применяются правила обмена/возврата тарифного бренда «Промо».