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В Таиланде задержали пьяных российских туристов за «тайное послание»

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  • 27.03.2024, 13:37
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В Таиланде задержали пьяных российских туристов за «тайное послание»

А с Бали депортировали россиянку, которая больше года жила там «на халяву».

В Таиланде задержали двух пьяных вандалов. Ими, как ни странно, оказались туристы из страны-агрессорки. 22-летний и 23-летний россияне оставляли на улицах популярного курорта Пхукет «тайные послания» краской. Еще одна гражданка государства-террористки отличилась на Бали, где больше года умудрялась жить «на халяву», за что в конце концов была позорно депортирована, пишет obozrevatel.com.

О первом случае рассказало местное издание The Thaiger. Сообщается, что вандалов из РФ задержали в понедельник, 25 марта.

Россияне оставили на знаке «Парковка запрещено», что стоял на пешеходной дорожке, загадочную надпись HRDSHT. После этого они разрисовали краской вывеску ресторана возле отделения банка в районе Патонг.

Туристов обвинили в вандализме, а те, в свою очередь, сразу решили признать вину, найдя своим поступкам бестолковое оправдание – «были пьяные». Гостей из страны-террористки отправили в местное полицейское отделение для дальнейшего судебного разбирательства.

На Бали россияне тоже успели продемонстрировать всю свою суть. «Прославлять» свою нацию взялась 51-летняя туристка, которая отказывалась оплачивать еду в ресторанах и кафе и спа-услуги в салонах. За это женщину уже арестовали, а затем и депортировали, передает издание Social Expat.

Отмечается, что россиянка неоднократно создавала проблемы в индонезийском округе Карангасем. В один из последних таких случаев, 20 марта, она проникла в местную гостиницу и в истерике добилась того, чтобы ей разрешили бесплатно остаться на ночь.

Местные неоднократно жаловались в правоохранительные органы на «деструктивное поведение» туристки из РФ. С женщиной проводили беседы, однако они не имели результата. Как вдруг на неадекватную и наглую россиянку обратили внимание в миграционной службе. Ее работники выяснили, что женщина проживает на Бали с февраля 2023 года, и ее виза закончилась. Нарушение визовых правил позволило распрощаться с незваной гостьей и отправить ее с популярного солнечного курорта обратно в Россию.

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