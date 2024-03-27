Минчанка пожаловалась, что ребенку стало плохо в школе, а в медпункте даже не измерили давление 3 27.03.2024, 16:38

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Претензий у минчан к медпунктам в школах немало.

Минчанка пожаловалась, что в медпункте одной из столичных школ ее ребенку не смогли даже давление измерить — не было тонометра. Справедлива ли критика и чем должны быть укомплектованы такие медицинские кабинеты, разъяснили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

Судя по одному из родительских чатов, претензий у минчан к медпунктам в школах немало. Правда, трудно определить, насколько эта критика объективна. Ситуация с тонометром свежая.

— В день, когда ученик обратился за медицинской помощью, тонометр был сдан на плановую поверку в целях исключения случаев погрешности при измерениях, — ответили в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

По словам заведующей отделением по обслуживанию школ и садов 17-й городской детской клинической поликлиники Елены Иватович, все медпункты учреждений образования оснащены медицинской техникой, изделиями медицинского назначения, лекарственными препаратами согласно минимальному табелю оснащения и минимальному перечню лекарственных и дезинфицирующих средств для оснащения медицинского пункта (кабинета) в учреждениях образования. Это контролируют заведующие отделениями по медицинскому обеспечению в организованных коллективах и старшие фельдшеры.

Что входит в тот самый минимальный набор, прописано в документах Минздрава. Среди прочего в школьных медпунктах должны быть как минимум прибор для измерения давления, пара термометров, жгуты, перевязочные материалы, шприцы, фонендоскоп и др.

Если нужно вызвать скорую

Если ребенок получил травму, родителям или законному представителю обязаны об этом сообщить. В случае необходимости госпитализации ребенка в стационар вызывается бригада скорой медицинской помощи. Важное условие: присутствие одного из законных представителей.

— Если ребенок получил травму либо его состояние внезапно ухудшилось, учитель либо другое ответственное лицо имеет право немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, вне зависимости от присутствия медработника. При этом надо обязательно оповестить законного представителя несовершеннолетнего, — уточнила Иватович.