В Беларуси подорожают некоторые марки сигарет 1 27.03.2024, 20:05

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С 1 апреля.

С 1 апреля подорожают многие марки сигарет. Об этом сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 апреля поднимет стоимость в том числе Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver (на 30 копеек — до 5,3 рубля), Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure (на 20 копеек — до 5,2 рубля).

«Табак-Инвест» среди прочего повысит на 30 копеек стоимость Pall Mall Nano Fresh, Pall Mall Nano Fusion, Pall Mall Nano Fusion — до 5,4 рубля, на Lucky Strike Compact Blue, Lucky Strike Compact Bright — до 5,3 рубля.

Компания «Интер Тобакко» не намерена в следующем месяце повышать цены.

«Беларусьторг» повысит в апреле ценник на Rothmans Click Amber, Rothmans Click Coral (на 25 копеек — до 5,3 рубля).

Новый производитель сигарет — компания «Сентони ПРО», которая вышла на розничный рынок в марте, — также повысит в апреле цены. Причем почти на все марки. Повышение будет на уровне 20-30 копеек. Напомним, эта фирма связана с Павлом Топузидисом и деловым партнером сыновей двух других беларусских бизнесменов — Алексея Алексина и Юрия Чижа.

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 апреля изменятся цены, можно на сайте МНС.