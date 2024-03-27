Ученые раскрыли тайну, почему нас бросает в дрожь от красоты или чувств 1 27.03.2024, 20:25

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Помог ИИ.

Американские психологи из Института перспективных исследований сознания в Калифорнии изучили причины появления такого явления, как «эстетический озноб», — чувства дрожи или мурашек по телу при созерцании впечатляющего произведения искусства, прослушивании сильного музыкального произведения или глубокой речи. Статья опубликована в научном журнале PNAS Nexus.

Эстетический озноб представляет собой одну из самых чистых форм пиковых эмоциональных переживаний, когда тело физически реагирует на красоту или другой источник чувственных впечатлений. Хотя феномен широко известен, причины его появления до недавнего времени были неясны.

Исследование включало большую и разнообразную выборку из 2937 участников. Чтобы измерить базовое эмоциональное состояние участников, их попросили указать уровни эмоциональной валентности и возбуждения. Эмоциональная валентность означает отношение к стимулу (положительное или отрицательное), а возбуждение — интенсивность переживаний.

Участники подвергались воздействию одного из 40 стимулов, представлявшего собой сочетание аудио- и аудиовизуальных форматов, включавших в себя музыку и речь.

Исследователи обнаружили, что главную роль при возникновении душевного трепета играет содержание стимула, а не его формат.

Ученые обучили модель искусственного интеллекта на собранных данных, за счет чего та научилась предсказывать возникновение эстетического озноба с точностью до 73,5% в зависимости от возраста, пола и других индивидуальных показателей.

По словам психологов, в дальнейшем они планируют использовать эту реакцию в качестве нефармакологического инструмента для восстановления психического здоровья.