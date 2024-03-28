Лукашенко решил раскулачить Нацбанк

Лукашенко решил раскулачить Нацбанк6
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 28.03.2024, 15:17
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Следующее совещание по экономике проводить будут люди в погонах.
Лукашенко устроил совещание по финансам. И хотя на нем силовики отсутствовали, с места в карьер Каллауру пригрозили «госконтролем».
Ситуация стандартная из банковской системы, которая держится, как осажденная крепость, необходимо получить деньги на финансирование убыточных проектов и закрыть дефицит. То есть опять кредиты, которые никто не собирается возвращать.
Можно требовать деньги и на новые мегапроекты вроде строительства портов за полярным кругом. Растут расходы на «безопасность», то есть на новые подразделения и закупку металлолома. Это еще отказались от идеи строить космодром.
В общем, Каллаура в понимании Лукашенко сегодня убеждали раскулачиться по-доброму. На ВНС нужно раздать обещаний и часть даже выполнить. Особенно тех, которые будут поручены прикорытным бизнесменам и специалистам по госсхематозам.
Следующее совещание по экономике проводить будут люди в погонах.
Telegram-канал «Ник и Майк»