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Лукашенко решил раскулачить Нацбанк

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 28.03.2024, 15:17
  • 9,460
Лукашенко решил раскулачить Нацбанк

Следующее совещание по экономике проводить будут люди в погонах.

Лукашенко устроил совещание по финансам. И хотя на нем силовики отсутствовали, с места в карьер Каллауру пригрозили «госконтролем».

Ситуация стандартная из банковской системы, которая держится, как осажденная крепость, необходимо получить деньги на финансирование убыточных проектов и закрыть дефицит. То есть опять кредиты, которые никто не собирается возвращать.

Можно требовать деньги и на новые мегапроекты вроде строительства портов за полярным кругом. Растут расходы на «безопасность», то есть на новые подразделения и закупку металлолома. Это еще отказались от идеи строить космодром.

В общем, Каллаура в понимании Лукашенко сегодня убеждали раскулачиться по-доброму. На ВНС нужно раздать обещаний и часть даже выполнить. Особенно тех, которые будут поручены прикорытным бизнесменам и специалистам по госсхематозам.

Следующее совещание по экономике проводить будут люди в погонах.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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