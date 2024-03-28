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Hyundai презентовали недорогого конкурента Volkswagen Golf

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  • 28.03.2024, 15:30
  • 2,532
Hyundai презентовали недорогого конкурента Volkswagen Golf

Речь идет про Hyundai i30 2024.

Представлен новый Hyundai i30 2024 модельного года. Модель С-класса прошла уже второй фейслифтинг и с апреля поступит в производство в Чехии. Об этом сообщается на официальном сайте Hyundai.

Обновления прошла вся линейка Hyundai i30 — хэтбек, лифтбек и универсал. Они узнаются по измененной решетке радиатора, а также новым фарам и фонарям. Светодиодная оптика стала частью базовой комплектации.

В линейке осталась версия N Line с обвесом и 17-дюймовыми колесами. К тому же, предложены колесные диски свежего дизайна и расширили палитру цветов кузова и вариантов внутренней отделки.

У всех Hyundai i30 2024 теперь виртуальная панель приборов. В салоне появились порты USB-C. Базовую комплектацию также пополнил адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения.

В линейке остались бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (120 л.с.) и 1,5 л (160 л.с.), которые доступны с механической или роботизированной КПП.

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