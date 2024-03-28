Белорусский ученый создал плавный велосипед

Белорусский ученый создал плавный велосипед3
- 28.03.2024, 21:18
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Он развивает скорость 30 - 80 км/ч.
Необычный плавный велосипед создал молодой ученый из Беларуси Виктор Саверченко, сообщает телеканал «МИР 24».
Этот велосипед представили на конкурсе «100 идей для Беларуси», финал которого в конце марта 2024 проходил в Минске. Велосипед с усовершенствованными амортизаторами прекрасно преодолевает препятствия в виде корней деревьев, неровности дороги, а также без проблем ездит по грязи, снегу, льду. Скорость у него внушительная – по пересеченной местности до 30 км/ч, а по ровной – до 80 км/ч.
Конструкция амортизатора такова, что при толчке двигается не поршень, а гильза.
На создание такого велосипеда с плавным ходом у Виктора Саверченко ушло 2,5 года.
«Когда двигаешься по лесу, кажется, что езда настолько быстрая, что еле успеваешь объезжать всякие препятствия, ветки деревьев, корни, пни, ямы. Как в компьютерной игре. Только успевай поворачивать», – говорит изобретатель.