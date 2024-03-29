В США впервые перезапустят закрытую атомную электростанцию
- 29.03.2024, 3:33
АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган.
Правительство США решило выделить кредит $1,5 млрд на возобновление работы атомной электростанции «Палисадес» в Мичигане, пишет Associated Press.
В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International с намерением ее демонтировать. Но теперь планы изменились, и до конца 2025 года ее собираются вернуть в работу.
Губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер сказала, что это будет первая атомная электростанция в США, которую перезапустят после закрытия.
«Атомная энергетика – самый большой источник безуглеродной электроэнергии, который прямо поддерживает 100 000 рабочих мест по всей стране и еще сотни тысяч опосредованно», — сказала министр экономики Дженнифер Гренхолм, бывший губернатор Мичигана.
АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган, в двух часах езды от Чикаго. С 1971 по 2007 год ею владела мичиганская энергетическая компания CMS Energy. Затем станцию продали энергетической компании Entergy из Луизианы, а в 2022 году закрыли.
Holtec сообщила, что пока имеет долгосрочные обязательства от двух электрических кооперативов на покупку электроэнергию станции.