В США впервые перезапустят закрытую атомную электростанцию 29.03.2024, 3:33

АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган.

Правительство США решило выделить кредит $1,5 млрд на возобновление работы атомной электростанции «Палисадес» в Мичигане, пишет Associated Press.

В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International с намерением ее демонтировать. Но теперь планы изменились, и до конца 2025 года ее собираются вернуть в работу.

Губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер сказала, что это будет первая атомная электростанция в США, которую перезапустят после закрытия.

«Атомная энергетика – самый большой источник безуглеродной электроэнергии, который прямо поддерживает 100 000 рабочих мест по всей стране и еще сотни тысяч опосредованно», — сказала министр экономики Дженнифер Гренхолм, бывший губернатор Мичигана.

АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган, в двух часах езды от Чикаго. С 1971 по 2007 год ею владела мичиганская энергетическая компания CMS Energy. Затем станцию продали энергетической компании Entergy из Луизианы, а в 2022 году закрыли.

Holtec сообщила, что пока имеет долгосрочные обязательства от двух электрических кооперативов на покупку электроэнергию станции.