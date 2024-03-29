закрыть
29 марта 2024, пятница, 4:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США впервые перезапустят закрытую атомную электростанцию

  • 29.03.2024, 3:33
В США впервые перезапустят закрытую атомную электростанцию

АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган.

Правительство США решило выделить кредит $1,5 млрд на возобновление работы атомной электростанции «Палисадес» в Мичигане, пишет Associated Press.

В 2022 году станцию мощностью 800 МВт приобрела компания Holtec International с намерением ее демонтировать. Но теперь планы изменились, и до конца 2025 года ее собираются вернуть в работу.

Губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер сказала, что это будет первая атомная электростанция в США, которую перезапустят после закрытия.

«Атомная энергетика – самый большой источник безуглеродной электроэнергии, который прямо поддерживает 100 000 рабочих мест по всей стране и еще сотни тысяч опосредованно», — сказала министр экономики Дженнифер Гренхолм, бывший губернатор Мичигана.

АЭС «Палисадес» расположена на берегу озера Мичиган, в двух часах езды от Чикаго. С 1971 по 2007 год ею владела мичиганская энергетическая компания CMS Energy. Затем станцию продали энергетической компании Entergy из Луизианы, а в 2022 году закрыли.

Holtec сообщила, что пока имеет долгосрочные обязательства от двух электрических кооперативов на покупку электроэнергию станции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников