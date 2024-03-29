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Граждан Казахстана внезапно призвали покинуть две области Украины

  • 29.03.2024, 8:44
  • 2,490
Граждан Казахстана внезапно призвали покинуть две области Украины

С чем это связано?

Посольство республики Казахстан в Украине призвало граждан Казахстана рассмотреть возможность покинуть Одесскую и Харьковскую области. Казахские дипломаты связали свой призыв «с ростом напряженности и нестабильной ситуацией с безопасностью» в указанных областях.

Посольство никак не обозначило, какая конкретно напряженность растет. Очевидно, речь идет о усилившихся в последнее время российских обстрелах. «В то же время посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и своевременно уходить в укрытие», - отметили в учреждении.

Для выезда из Украины в Казахстан посольство предложило воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее – коммерческим авиасообщением. При выезде через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу.

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