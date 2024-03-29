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Третья штурмовая бригада ВСУ прорвалась в Орловку и начала интенсивные бои

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  • 29.03.2024, 9:03
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Третья штурмовая бригада ВСУ прорвалась в Орловку и начала интенсивные бои

Зачистку населенного пункта от россиян показали на видео.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ прорвалась в поселок Орловка Донецкой области и начала интенсивные бои вблизи дома, в котором засели российские оккупанты. Бойцы бригады обнародовали видео боя с камеры GoPro.

«Кадры с GoPro штурмовика Серфера и лютая работа подразделения HYDRA 2-й роты 2-го мехбата», — говорится в сообщении.

Как сообщили военные, россияне отстреливались гранатами, выпускали дроны и «отказывались отступать», но бойцам Третьей штурмовой удалось ликвидировать захватчиков.

Ситуация в Орловке — что известно

28 марта заместитель командира Третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что на Авдеевском направлении российские оккупанты сконцентрировали наибольшее внимание и основные силы на Семеновке.

Он пояснил, что ситуация на фронте остается сложной из-за того, что у российских оккупантов есть возможность обновлять свои подразделения более свежими силами. При этом Силам обороны Украины удалось добиться того, что россияне потеряли наступательный потенциал.

В частности, российские войска потеряли несколько подразделений во время захвата села Орловка Донецкой области.

В сводке Института изучения войны за 28 марта говорится о том, что российские оккупационные войска недавно продвинулись возле Авдеевки, где вошли в села Бердичи, Орловка и, возможно, в Семеновку, а также на юго-запад от Донецка, где оккупанты имеют продвижение в Новомихайловке.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 28 марта сообщил, что на Авдеевском направлении защитники Украины отбили одну вражескую атаку в районе Семеновки, где оккупанты пытались выбить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

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