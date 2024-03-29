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«Лукашенко не в том положении, чтобы торговаться»

  • 29.03.2024, 9:47
«Лукашенко не в том положении, чтобы торговаться»

Как проблемы с бензином в РФ отразятся на белорусской нефтепереработке.

Кандидат экономических наук Анатолий Харитончик в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о том, как на белорусской нефтепереработке отразятся проблемы с бензином в РФ.

Беларусь увеличила объем экспорта бензина в РФ. Еще в феврале он составлял 590 тонн, а в первой половине марта достиг почти 3 тысяч тонн.

— Действительно, ряд российских и белорусских СМИ начали сообщать о якобы небывалом росте экспорта бензина в РФ. Но я бы посоветовал не торопиться и внимательно посмотреть на цифры, — отметил Анатолий Харитончик.

Три тысячи тонн бензина, которые Беларусь экспортировала, для России — это даже не капля в море, а меньше этой капли.

Россия в неделю производит примерно 750-800 тысяч тонн бензина. Согласитесь, белорусские 3 тысячи тонн вообще никак не меняют ситуацию.

Белорусские НПЗ в год экспортируют примерно 9 миллионов тонн нефтепродуктов. Еще 6 миллионов тонн потребляет внутренний рынок. То есть и на этих объемах 3 тысячи тонн никак не отразятся.

— Но это пока три тысячи. Можно же увеличивать объем поставок?

— Во-первых, это не нужно самой России, во всяком случае на данный момент. В целом сокращение производства бензина там, допустим, за неделю с 18 по 24 марта составило около 7% по сравнению с предыдущей неделей. При этом не факт, что все потери произошли именно из-за атаки дронов ВСУ.

Тут может быть и сезонность, и ремонты, и еще какие-то плановые остановки.

Однако в любом случае около 10% составляет и объем экспорта бензина самой Россией. Как известно, она прекратила экспорт. Поэтому вряд ли выпадение 10% создаст дефицит на рынке.

Другое дело — логистика. Вот это может стать настоящей проблемой. Все пострадавшие заводы и вообще большая часть российских НПЗ расположены в европейской части страны. Сокращение производства на них подразумевает необходимость транспортировки сырья из других регионов.

Но железные дороги в РФ и так перегружены, к тому же, насколько я слышал, там имеется большая проблема с вагонами, со специализированными контейнерами-цистернами. Их дефицит возник после того, как большинство грузов пришлось переориентировать на Китай.

Намного ли выгоднее в таком случае для России будет использовать белорусский бензин? Но и здесь также существует серьезная проблема, связанная с транспортировкой грузов.

Сможет ли Беларусь отвлечь для поставок в РФ вагоны, в которых сейчас перевозят всю остальную продукцию по железной дороге в связи со сменой логистических маршрутов? Тот же калий, допустим, сейчас окольными путями везут в Китай и тоже по железной дороге.

Второй момент — цена. Пока Беларусь через российские порты поставляет нефтепродукты в ОАЭ, а дальше куда-то еще. И судя по всему, эти схемы поставок обеспечивают большую доходность, чем поставки на российский рынок.

Поэтому здесь встанет вопрос цены и политических договоренностей. При этом, думаю, у Лукашенко нет никакого привилегированного положения, чтобы торговаться. Беларусь сейчас полностью зависит от РФ в вопросе транспортировки продукции на внешние рынки.

Однако, повторюсь, пока проблема сильно преувеличена. Не такие большие объемы какого-то выпадения в производстве произошли.

— Но ВСУ останавливаться не намерены. Если встанет вопрос о более существенных потерях, изменится ли что-то для Беларуси?

— Могут быть разные сценарии развития. В любом случае, Беларусь для России — не спасение, она не сможет закрыть ее потребности физически.

Россия в год производит около 45 миллионов тонн бензина. Беларусские заводы в прошлом году переработали, судя по косвенной информации, более 16 млн, получив около 15 млн нефтепродуктов, из которых 8,5-9 ушло на экспорт.

При полной загрузке они способны переработать 24 млн и, если вычесть внутреннее потребление, получить примерно 15-16 миллионов тонн нефтепродуктов (не только бензина).

Чтобы все это переориентировать на Россию, разумеется, нужно будет договориться о цене. И в том случае, если РФ предложит оплату приемлемого уровня, разумеется, это окажет неплохой позитивный эффект, причем не только на нефтепереработку РБ, но и через нее на другие отрасли экономики.

Но я пока могу рассматривать такой сценарий только как гипотетический. Потому что все-таки основной момент — логистика. И это серьезная проблема, как для самой России, так и для Беларуси.

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