ГАИ предупредила белорусов об «особом контроле» на дорогах 1 29.03.2024, 10:02

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Где выставят специальные патрули?

ГАИ Беларуси объявила о предстоящих мероприятиях на дорогах и улицах страны на выходных. Под контроль решили взять места празднования Пасхи и скопления людей. Но и это еще не все.

Тем временем, уже 29 марта по всей стране объявили единый день безопасности дорожного движения под названием «Движение по правилам — основа безопасности!». В ведомстве предупредили, что 29, а еще 30 и 31 марта «усиленному контролю» подвергнут средства персональной мобильности (электроскутеры, йэлектросамокат и т.п.), велосипеды и мотоциклы.

В ГАИ рассказали, что причиной такого внимания стало то, что каждый год резкое увеличение количества ДТП с участием мотоциклов наблюдают именно в начале теплого сезона.

«К тяжким последствиям приводит езда без шлема, управление без «прав» или в состоянии опьянения, перевозка пассажиров сверх предусмотренного количества. В прошлом году с участием мотоциклистов совершено 350 ДТП, в которых 41 человек погиб и 245 получили ранения», — поделились статистикой в Госавтоинспекции.

Там рекомендовали водителями всех видов транспорта быть предельно внимательными в потоке транспортных средств, которых в теплые весенние дни станет больше.

«Выбирайте безопасную скорость движения с учетом конкретной дорожной обстановки, откажитесь от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений. Обеспечьте безопасную перевозку детей и пристегните всех находящихся в автомобиле», — призвали в ГАИ.