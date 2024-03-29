Стало известно, какой будет погода в Беларуси на Пасху 29.03.2024, 10:21

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Тепло придет, но есть нюанс.

В последние выходные марта, в Беларусь придет тепло — до 25 градусов, сообщает сервис pogoda.by. Однако задержится оно всего на несколько дней — потом придет новое похолодание.

В субботу 30 марта и на католическую Пасху в воскресенье 31 марта в Беларусь придут теплые воздушные массы с юго-запада Европы.

30 марта преимущественно без осадков, ночью местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха ночью +1…7°С, в юго-западных районах до +9°С, днем от +14°С по северу до +23°С по юго-западу.

31 марта осадков тоже не прогнозируется. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4…11°С, днем +18…25°С.

Как сообщили в Белгидромете, тепло будет и в начале следующей недели, однако уже в среду, 3 апреля, похолодает и на большей части территории страны пройдет дождь, возможен мокрый снег.