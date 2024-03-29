«Продала старый дом по частям и сэкономила $5000» 29.03.2024, 11:53

Белоруска поделилась полезным лайфхаком, который может пригодиться в жизни.

Пока одни думают где бы побольше заработать, другие не стесняются экономить. Причем экономят по-крупному, выгода исчисляется в тысячах долларов. Необычным лайфхаком с изданием «Сильные новости» поделилась семья гомельчан, которая пару лет назад купила участок недалеко от города.

Семейная пара купила земельный участок в Гомельском районе. Однако прежде чем браться за строительство предстояла большая работа — нужно было снести старый дом в 80 «квадратов», сараи и очистить территорию от мусора.

Как оказалось, процедура недешевая, знакомые, которые уже сталкивались с подобной ситуацией, сразу предупредили: «Готовьте минимум пять тысяч долларов». Евгения, здраво рассудив, что лишних денег нет, а отдавать крупную сумму за вывоз хлама — так себе идея, начала искать альтернативные варианты.

План А: Отдам дом на разборку бесплатно

«Стояла задача — снести строения с минимальными тратами. Оказалось, что есть люди, которые покупают старые дома, вывозят его по частям и собирают на новом месте. Я в формате эксперимента выставила объявление «Отдаем дом на разборку бесплатно». Я не рассчитывала на обратную реакцию, но попробовать стоило. В любом случае я ничего не теряла. И тут посыпались ответы», — начинает историю Евгения.

Однако несмотря на обилие звонков, бесплатно дом так никто и не забрал. Желающие назначали встречу, приезжали смотреть, некоторые тщательно выискивали недостатки.

«Тут у вас дерево прогнившее, а тут пол испорчен, — вспоминает претензии Евгения. — Я выпала в осадок. Отдают бесплатно строительные материалы, а они еще носом крутят. Мне сложно понять логику этих людей».

Следующая проблема — безответственность. Покупатели договаривались о встрече… и не приезжали. Учитывая, что дом находится за пределами города, семейной паре приходилось менять планы и ехать в поселок, где их никто не ждал.

Один из заинтересовавшихся даже забронировал дом, обещая вернуться через недельку-две и разобрать, но слово так и не сдержал. Это был первый маячок, когда девушка поняла, что нужно искать другую стратегию.

План Б: Продам дом на «запчасти»

Евгения пришла к выводу, что дом целиком забирать не очень-то и хотят. Это требовало больших трудозатрат, нужно было минимум на неделю заехать целой бригадой.

По разговору с покупателями стало ясно, что многих интересуют лишь определенные материалы — был спрос на балки, шифер, окна. Так девушка перешла к плану «Б» и начала продавать дом по частям.

«Сперва раздавала даром «внутренности». Мебель хоть и была старая советская, но в хорошем состоянии. Она вполне подошла бы для дачи или общежития, когда нужно обставить комнату для временного проживания с минимальными вложениями. Это было выгодно и для меня: люди сами выносили диваны и шкафы, освобождая дом для дальнейшего сноса.

Иногда человек приезжал за стеллажом, а я предлагала ему погулять по комнатам и присмотреться, вдруг еще что-то нужно. В результате забирал и люстру. И он в выигрыше, и я довольна», — рассказывает Евгения.

С «благотворительностью» девушка вскоре завязала. Причин было несколько. Во-первых, хотела отсеять безответственную аудиторию. Во-вторых, Евгения говорит, что бесплатно брать вещи людям неудобно, поэтому они так и норовили сунуть ей в карман хотя бы «пятерку» или угощали шоколадками.

Так, напротив фотографий на площадке объявлений появились цены — от 5 до 20 рублей.

«Желающих меньше не стало, но ушла лишняя аудитория. Бывало, в обед выставлю на продажу кровать, а через час мне уже обрывают телефон. Когда нужно заплатить хотя бы пару рублей, люди относятся к вопросу серьезнее.

К брони подход я тоже поменяла. Говорю, перечислите 5 рублей на телефон, и шкаф остается за вами. Не было ни одного раза, чтобы отправили предоплату и не приехали», — анализирует поведение покупателей Евгения и делает вывод «чем больше человек платит, тем легче с ним общаться».

Следующий этап — разбор дома. Остались пол, стены, крыша и шифер.

«Шифер — материал, который нужен всегда и всем, — уверена девушка. — Интересовались не только цельными кусками, но и битым, его использовали для ограждения грядок. Учитывая объем материалов, на этом даже неплохо заработали».

Что-то муж с друзьями разобрал, где-то покупатели справлялись собственными силами. Разумеется, когда человек сам снимал шифер с крыши, стоимость была ниже, чем если получить из рук в руки и уехать.

«Мы понимали, что разобрать дом сложно, это тяжелый физический труд и в одиночку не справиться, поэтому в таких ситуациях отдавали материалы за копейки. Но это единичные случаи. Людям проще заплатить больше, но забрать уже разобранное — на такие предложения всегда откликались быстрее», — делится наблюдениями Евгения.

Гомельчанка говорит, что были среди покупателей неприятные личности. Они хамили, звонили в любое время дня и ночи, придирались к пятнышкам на бесплатном диване. Но тут же девушка вспоминает забавные случаи и подчеркивает — честных и ответственных людей значительно больше.

Как-то раз покупатели снимали шифер с сарая без присутствия хозяев. Девушка оставила калитку открытой, парни приехали в удобное время, взяли, что им нужно, а деньги перевели на счет телефона.

Или еще одна ситуация, на этот раз связанная с окнами.

«В доме были относительно новые окна ПВХ, больше 15 штук. Отдавала с подоконниками и откосами. Главное условие — разобрать самостоятельно. Дело в том, что при демонтаже можно нанести повреждения, из-за которых окна будут непригодны к дальнейшему использованию. Поэтому снять аккуратно — это уже зона ответственности покупателя, — объясняет Евгения. —

Почти все окна достались семье из Мозыря. Накануне покупатели их измерили и забронировали за три месяца. В результате они строили собственный дом уже под размер моих окон. Они забрали большую часть, остатки тоже долго не лежали без дела, нашлись желающие и на них».

Покупали все! Одним нужны полочки в гараж, другим — материалы для фундамента террасы и обустройства теплицы, а третьи и вовсе забирали шкаф, чтобы использовать его стенки под бытовые нужды.

Удалось ли заработать?

Евгения подчеркивает, что задачи «срубить бабла» не стояло. Ей нужно было очистить участок с минимальными расходами, так как совсем не прельщал вариант заключать договор с организацией и платить свыше пяти тысяч долларов за вывоз хлама.

Девушка не вела учет продажам, поэтому называет примерные цифры. Советскую мебель сначала отдавала бесплатно, потом стала просить по 5-20 рублей. Позже она поняла, что зря не оценивала вещи дороже: шкаф быстро бы купили и за 40 рублей, а за диван можно было выручить и сотню. Но, как говорится, поезд к тому моменту уже ушел.

На строительные материалы цену ставила примерно в два раза ниже рыночной.

«Лист шифера тогда стоил 15-20 рублей, я продавала за 7. На окнах неплохо заработали. Точную сумму не помню, но самое дорогое трехстворчатое окно оценила в 200-300 рублей, остальные дешевле», — считает девушка.

При грубых подсчетах выходит пару тысяч рублей, но Евгения тут же начинает подбивать траты.

«Много хлама вывезли еще до начала эксперимента с продажей. Трижды заказывали машину — с работой грузчиков вышло примерно 900 рублей. За деньги снесли баню и теплицу, а ведь могли продать, если бы узнали о такой возможности раньше. Так как люди не особо хотели возиться на нашем участке, то за частичный разбор дома взялся знакомый — это еще минус 1000 рублей ему на зарплату», — перечисляет девушка.

Подводя итог, Евгения говорит:

«В ноль точно вышли. Может даже в плюсе на 500-1000 рублей остались, но реальных цифр уже не вспомнить. К тому же часть битых кирпичей пошла на фундамент, а из остатков досок заготовили дрова, которых хватит еще года на четыре».

Плюсы и минусы эксперимента

Во время беседы Евгению раз за разом накрывают эмоции. Сперва она возмущается поведением людей, которые бронировали бесплатный диван и не приезжали, надоедали поздними звонками и предъявляли претензии.

И тут же с горящими глазами вспоминает про любимых покупателей и говорит, что шоколадка, подаренная в знак благодарности, способна поднять настроение на весь день. Так давайте подытожим, чего больше.

Минусы продажи на онлайн-площадках

Занимает много времени и энергии

Если бы Евгения воспользовалась услугами специализированной фирмы, то снос дома и очистка участка от мусора заняли бы пару дней. В ее случае понадобилось девять месяцев.

Как отмечает девушка, повезло, что она взялась за продажу в марте, когда многие начинают готовиться к «огородному» сезону и скупают мебель для дач.

Круглосуточные звонки

Так как девушка предлагала вещи бесплатно или по минимальному ценнику, желающие находились мгновенно, телефон разрывался сутки напролет.

«Звонили и в семь часов утра и в десять часов вечера. Складывается впечатление, что они не смотрят на время. Не представляются, не говорят, по какому поводу, а тут же начинают забрасывать вопросами. У меня выставлено много товаров, я не могу знать, какой из шкафов их интересует», — жалуется девушка и признается, что вскоре воспользовалась функцией онлайн-площадки и скрыла телефонный номер из объявления.

Покупатели предъявляют слишком много требований к бесплатным вещам

Казалось бы, берешь вещь даром — не жалуйся, но не тут-то было. Сначала девушке задавали множество вопросов, просили сфотографировать со всех сторон.

«Люди хотели бесплатно, но выносили мозг, словно покупают дорогую вещь в магазине, — делится опытом Евгения. — Был случай, когда человек приехал, говорил на повышенных тонах, обвиняя меня в том, что я отдаю фигню, тыкая на пятно. Уезжал со словами: «Зачем я сюда вообще перся?» После такой встречи остался неприятный осадок».

Безответственность покупателей

Безответственность проявлялась в несоблюдении договоренностей. Покупатели не приезжали в назначенное время, отказывались от брони.

«А я так и сидела со своим диваном, понимая, что теперь уйдет еще одна-две недели на поиск новых желающих, — пожимает плечами Евгения. — Спасла идея с копеечной предоплатой, так несерьезные покупатели сразу отсеивались».

Плюсы продажи на онлайн-площадках

Интересный опыт

«Людям нужно абсолютно все, они готовы покупать самые разные товары, на любую вещь найдется желающий, — уверена Евгения. — Если кажется, что вещь бесполезная — это не так, на нее все равно будет спрос. Увозили даже лампы на запчасти или брали шкаф, чтобы использовать его стенки для каких-то других нужд».

Искренняя благодарность

Желающих получить стройматериалы по невысокой цене было достаточно, некоторые приезжали дважды. Заметив, что люди все чаще приводят угощения или пытаются дать немного денег за бесплатный товар, Евгения поняла, что лучше ставить стоимость, пусть даже копеечную — так покупателям проще на психологическом уровне, они не чувствуют себя «должниками».

«Меня вдохновляла реакция покупателей, видно, что они благодарят от чистого сердца», — говорит девушка, не в силах сдержать улыбку.

Возможность дать старым вещам новую жизнь

«В какой-то момент я вошла в раж. Даже стало грустно, что у меня нет второго дома, чтобы точно так же его продать, — смеется гомельчанка. — Решая свои проблемы, я решила проблемы и других людей. Один избавляется, другой получает — вот такой круговорот вещей в обществе. Незачем хорошим вещам лежать без дела и портиться. Есть люди, которые дадут им новую жизнь. Приятно осознавать, что бесполезная для меня вещь, ценна для других, идет им на пользу и избавляет от крупных расходов».

Небольшой доход

Денег девятимесячный эксперимент хоть принес немного, но главная проблема решена — сейчас, глядя на участок, и не скажешь, что год назад тут стоят старый дом и пара полуразрушенных сараев. Территория полностью готова для будущего строительства.

«Не верится, что можно было отдать старые постройки по частям и сэкономить минимум пять тысяч долларов, а ведь это цена фундамента для нашего будущего дома», — подводит итог Евгения.