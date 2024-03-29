В России с инсультом госпитализировали популярного ведущего
- 29.03.2024, 12:34
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Актер попал в больницу в тяжелом состоянии.
Российский ведущий и актер Алексей Куличков госпитализирован в Московской области. Врачи диагностировали 47-летнему мужчине инсульт.
По информации телеграмм-канала Mash, 23 марта Алексей вызывал скорую, но, несмотря на рекомендацию врачей, отказался от госпитализации.
На следующий день ведущему стало хуже. Он жаловался на слабость левых конечностей и тошноту, а также шаткую походку и головокружение.
«На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом в тяжелом состоянии. У мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь», - написало СМИ.
Куличков долгое время вел ТВ-передачу «Такси», где он подвозил рандомных пассажиров, а иногда и звезд шоу-бизнеса. Взамен на бесплатную поездку они должны были ответить на три вопроса, если гости шоу совершали ошибку — Алексей высаживал их.