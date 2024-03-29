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«Приходится проходить круги ада, чтобы повидаться с родными»

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  • 29.03.2024, 15:31
  • 1,680
«Приходится проходить круги ада, чтобы повидаться с родными»
иллюстративное фото

Закрывать надо транзит товаров, а не транзит родных.

28 часов в очереди — и ты в Польше! Пережить дорогу мне помогла только мысль, что я наконец обниму детей и погуляю с внуками, пишет читательница Charter97.org из Скиделя Божена.

Возникает вопрос, а в чем я виновата, что меня так пытают. Ибо это стояние на границе никаким другим словом, как пытка, не назовешь! Прежде всего начинают опухать ноги, и так хочется разуться, но ловишь себя на мысли, что после ты будешь вынужден идти на контроль босым, ибо обратно они в обувь не поместятся. К ногам через боль в спине прибавляются и руки. По ним начинают бегать муравьи (думаю, всем знакомое это чувство). Ну и, конечно же, давление тоже начинает расти как на дрожжах.

И сегодня я хочу задать вопрос не как простая жительница, а как активистка, которая всю жизнь боролась с режимом Лукашенко: ради чего Польша присоединяется к истязанию людей? Мои дети не хотели уезжать из дома. Для них это было принудительное выдавливание из страны. И теперь, чтобы хоть раз в год повидаться, я должна целый год копить деньги, чтобы заплатить бешеную сумму за визу фирмам-прокладкам, которые наживаются на чужой беде. А после еще выстрадать дорогу.

Мой возраст уже близится к 70, так почему же Польша поддерживает эту политику пытки людей? Почему мне как матери политических беженцев приходится проходить круги ада, чтобы повидаться с родными. Я благодарна Польше, что она покровительствует над нашими беженцами, но я не могу понять, почему тут же и чинят препятствия.

Закрывать надо транзит товаров, а не транзит родных!

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