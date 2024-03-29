Напиток молодости: традиционные чаи оказались полны полезных и омолаживающих элементов 1 29.03.2024, 15:43

Ученые обнаружили уникальные молекулы в напитке.

Недавно ученые подробно изучили типы жиров, известных как липиды, которые содержатся в некоторых видах травяного чая, и узнали, какую роль эти компоненты могут играть в укреплении нашего здоровья. Они обнаружили 341 молекулу липидов пяти категорий в четырех видах травяного чая и поделились своими результатами с сообществом. Обычно, когда мы думаем о липидах, мы представляем себе жиры и масла, содержащиеся в пище, но, оказывается, они также присутствуют в нашем чае, до сих пор оставаясь незамеченными, но тайно приносящими нам пользу, пишет Newswise.

Инициаторами этого исследования стали доцент Сиддабасаве Гоуда и профессор Шу-Пин Хуи из Университета Хоккайдо. Команда исследователей обратила внимание на четыре особых вида травяного чая: докудами, кумазаса, сугина (хвощ полевой) и йомоги (японская полынь). Это не обычные чаи из супермаркета, а традиционные японские травы, которые славятся своими лечебными свойствами — от противовоспалительных до антивозрастных. В ходе исследования в них было обнаружено богатое разнообразие липидов, включая некоторые биоактивные липиды, которые оказывают влияние на наш организм, например, поддерживают здоровье кишечника или уменьшают воспаление.

Одним из самых интересных открытий стала группа липидов, известных как SFAHFAs (короткоцепочечные жирные кислоты, эфиры гидрокси-жирных кислот), некоторые из которых никогда ранее не были обнаружены в растениях. Они могут стать новым источником короткоцепочечных жирных кислот, играющих важную роль в поддержании здоровья кишечника, открыв для ученых новые способы применения традиционного чая в лечении различных заболеваний. Исследование также показало наличие α-линоленовой кислоты, известной своей способностью бороться с воспалениями. Эти выводы интересны не только для научных сотрудников: их краткий посыл заключается в том, что употребление этих чаев может принести ощутимую пользу для здоровья и непосредственно для системы пищеварения.

Помимо понимания того, что содержится в чае, научный труд исследователей создает предпосылки для дальнейшего изучения того, как эти липиды влияют на наше здоровье. Команда Университета Хоккайдо уже планирует расширить свою сеть, намереваясь проанализировать липиды в более чем 40 видах травяного чая. Это может стать большим событием для науки о питании, предлагая людям новый взгляд на обыденный травяной чай, как на источник большой пользы для здоровья.