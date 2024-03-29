«Документы были от другого автомобиля» 29.03.2024, 17:42

Белoрусы рассказали, как покупали машины в Польше.

В Польше бум продаж автомобилей. В прошлом году в стране зарегистрировали 475 тыс. новых легковых машин, или на 13,2% больше, чем в 2022 году. Начало этого года тоже выдалось очень активным. Свой вклад в рост авторынка вносят и эмигранты.

MOST поговорил с белoрусами, которые купили автомобиль в Польше, о том, как это было и какие подводные камни они заметили.

«Покупать кота в мешке было страшно»

Алина решила продать свою машину в Беларуси и приобрести новую в Польше. Сначала девушка искала автомобиль самостоятельно, ориентируясь только на собственные предпочтения и бюджет, но в итоге решила обратиться за помощью к специалисту по подбору машин.

— Два месяца гоняла по сайту otomoto.pl и наконец определилась. Авто было от частного лица. Покупать кота в мешке было страшно. В чатах я узнала, что есть услуга по подбору машин и что можно обратиться за проверкой конкретного автомобиля. Так и сделала. Специалист — парень из Беларуси, который уже давно работает в этой сфере здесь. Он производил разные непонятные для меня действия с большим количеством приборов, [а потом] сгонял на СТО, чтобы проверить на подъёмнике подвеску и что-то ещё. Автомобиль оказался в нормальном состоянии. Купить «разрешили». Подписала договор купли-продажи с хозяином и забрала машину. Сделка была за наличные.

С оформлением машины Алина затягивать не стала — почти сразу пошла сначала в налоговую, а потом — в администрацию (ужонд).

— Форму для налоговой я заполнила заранее. В окошке её приняли и выдали сумму к оплате. Я сразу же в приложении заплатила — и всё. Потом пришла с документами в ужонд, там мне выдали форму и показали пальцем, где и что заполнить. [После этого] мне сказали ждать смс-сообщение о готовности нового техпаспорта. Номера я не меняла. Их надо было просто снять и принести показать.

После этого Алина переоформила на себя страховку предыдущего владельца машины.

— Я была уверена, что должна буду делать её с нуля. Начала изучать информацию, и оказалось, что страховка от предыдущего владельца может перейти на меня, а там, между прочим, ещё больше полугода оставалось. Для этого нужно было выслать страховой компании информацию о переходе права собственности. Через две недели пришло письмо о переходе страховки. Следующая оплата только осенью. Уже тогда буду думать и выбирать.

От процесса покупки и регистрации авто в Польше у Алины остались положительные впечатления. По её словам, вся процедура была попроще, чем в Беларуси.

«Сказал, что мне нужен мельдунек, чтобы зарегистрировать машину»

Олег купил автомобиль у частного лица в январе этого года. Поисками подходящего варианта и переоформлением всех документов мужчина занимался самостоятельно.

— Нашёл на olx.pl, договорился и приехал посмотреть авто. Вариант меня устроил. На следующий день отдал деньги наличными, мне выписали фактуру.

Продавец предоставил Олегу договор купли-продажи, по которому он сам когда-то покупал этот автомобиль. И они заключили новый договор.

Страховку на машину мужчина оформлял через Телеграм.

— Нашёл человека, который делает страховки, скинул ему инфу, и они прислали страховку. После приехал в ужонд с двумя договорами купли-продажи, паспортом, страховкой и номерами. Взял талончик, дождался очереди, передал документы инспектору. Тот увидел, что у меня в паспорте только три штампа из ужонда (их ставят на время ожидания карты побыта. — Прим.), и сказал, что мне нужен мельдунек (регистрация по месту жительства. — Прим.), чтобы зарегистрировать машину. Я тут же взял другой талончик — для регистраций мельдунка, дождался очереди, предоставил договор аренды, и мне сделали временный мельдунек по этому адресу. [После этого вернулся к первому инспектору], он в компе проверил, что мельдунек есть, и зарегистрировал авто на меня. Номера я оставил старые.

«Заранее договорился, чтобы страховку оформили с первой минуты владения машиной»

За 13 лет жизни в Польше Максим менял машины пять раз. Свою нынешнюю машину он покупал у частного лица за наличные. По словам мужчины, никаких трудностей с этим не возникло.

— Искал через OtoMoto. Машина была ещё на гарантии. Продавец встретил меня с предметом покупки — машиной — на вокзале в Кракове, куда я приехал из Варшавы поездом. По дороге к дому продавца, километров 30, я ехал за рулём, что позволило протестировать машину. После проверки всех документов и истории обслуживания необходимость проверять [её] на СТО отпала. А иначе проверял бы. В доме продавца оформили договор купли-продажи.

Заранее, до поездки, я договорился со страховым агентом, чтобы он оформил мне ОС/АС (полисы автогражданской ответственности и каско. — Прим.) с первой минуты владения машиной, так как была зима, и не очень [хорошие] погодные условия. Не хотелось подвергаться риску по дороге домой. С получением номеров — всё стандартно.

«Был расчёт на то, что приехали иностранцы, которые ничего не знают и не понимают»

В Польше Вероника с супругом меняли автомобиль трижды. По словам женщины, все машины были недорогими — до 10 тыс. злотых — и покупались либо у частного лица, либо у фирмы через платформы онлайн-объявлений.

— Была одна интересная ситуация. Мы тогда только приехали из Беларуси, где продали две машины, и решили купить здесь на месте. Тогда по-польски мы говорили плохо, но при этом много читали и смотрели, как купить автомобиль в Польше и не попасться.

Тогда внимание пары привлёк Renault Scenic 2007 года выпуска. Они договорились с продавцом посмотреть машину, и она им очень понравилась. Подозрения возникли при просмотре документов.

— Парень принёс dowód rejestracyjny (регистрацию на машину. — Прим. MOST). Я сначала обратила внимание, что VIN-номер другой вписан, а потом увидела, что документы вообще от другого автомобиля. Естественно, мы не стали её покупать. Что это был за разводняк и как он пытался втюхать эту машину — не знаю. Возможно, был расчёт на то, что приехали иностранцы, которые ничего не знают и не понимают. [В итоге] первую машину в конце 2021 года мы взяли у фирмы за 6 тыс. злотых. Это был Scenic то ли 2005, то ли 2007 года. На удивление проблем с этой машиной не было, несмотря на то, что брали её у перекупщиков.

Несмотря на неудачную первую попытку купить авто у физлица, две следующие машины белoрусы купили у частных лиц.

— И с первой, и со второй тоже повезло, хотя стоили они 6 и 10 тыс. злотых. Мы пока не перешагиваем рубеж в 10 тыс., потому что за эти деньги можно купить нормальную машину, которая будет ездить.

Вероника говорит, что с переоформлением машин никаких трудностей не возникало. Она описывает этот процесс так же, как и предыдущие собеседники. При этом женщина акцентирует внимание на том, что для этой процедуры всегда обязательно требуется мельдунек, а так как он у семьи временный, его приходится постоянно продлевать с продлением договора аренды.

— Страховка у последней машины была на прежней владелице. Она эту страховку как-то переоформила на меня, и мне по почте стали приходить сведения о дальнейших платежах. Когда срок страховки истёк, я позвонила в консультацию и продлила её. Ежемесячно плачу сумму чуть меньше 100 злотых.