За «класс» в «Одноклассниках» осудили жительницу Барановичей

За «класс» в «Одноклассниках» осудили жительницу Барановичей1
- 29.03.2024, 18:36
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Ее обвинили ее в «клевете» на Лукашенко.
В Барановичах 28 марта осудили 60-летнюю пенсионерку Ромуальду Деколу, обвинив ее в «клевете» на Лукашенко по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Елена Попова, гособвинитель – прокурор Вадим Карачун, сообщают правозащитники.
По материалам обвинения, пенсионерка поставила отметку «класс» в «Одноклассниках» под изображением в группе «Жыве Беларусь».
Суд Барановичского района и Барановичей признал ее виновной и наказал ограничением свободы без направления в учреждение открытого типа на срок три года и шесть месяцев («домашняя химия»).
Суд также принял решение об изъятии у женщины телефона.