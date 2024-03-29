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За «класс» в «Одноклассниках» осудили жительницу Барановичей

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  • 29.03.2024, 18:36
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За «класс» в «Одноклассниках» осудили жительницу Барановичей

Ее обвинили ее в «клевете» на Лукашенко.

В Барановичах 28 марта осудили 60-летнюю пенсионерку Ромуальду Деколу, обвинив ее в «клевете» на Лукашенко по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Елена Попова, гособвинитель – прокурор Вадим Карачун, сообщают правозащитники.

По материалам обвинения, пенсионерка поставила отметку «класс» в «Одноклассниках» под изображением в группе «Жыве Беларусь».

Суд Барановичского района и Барановичей признал ее виновной и наказал ограничением свободы без направления в учреждение открытого типа на срок три года и шесть месяцев («домашняя химия»).

Суд также принял решение об изъятии у женщины телефона.

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