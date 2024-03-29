Крупнейший горно-металлургический холдинг РФ заявил о массовом отказе банков проводить платежи 2 29.03.2024, 19:28

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Речь идет о «Норникеле».

Иностранные банки отказываются работать с «Норникелем», несмотря на то, что компания напрямую не затрону западными санкциями. Об этом в пятницу сообщил Антон Берлин — вице-президент крупнейшего горно-металлургического холдинга России, который является мировым лидером по производству никеля и палладия.

«У нас довольно много банков, которые отказываются принимать и переводить деньги в оплату за российскую продукцию. Практически все крупнейшие банки отказываются от переводов в Россию», — сказал Берлин на прямой линии с сотрудниками «Норникеля». Он добавил, что от сотрудничества также отказываются поставщики услуг, склады, порты, судовладельцы. «Нам приходится перестраивать всю систему сбыта… Сейчас мы сталкиваемся с большим количеством внешних ограничений», — цитирует топ-менеджера Reuters.

По итогам прошлого года «Норникель» отчитался о двукратном падении чистой прибыли, до $2,87 млрд, а также сокращении производства ключевых металлов: никеля — на 5%, до 209 тысяч тонн, а палладия — на 4%, до 2,692 млн унций.

Металлы «Норникелю» приходится продавать со скидкой, хотя и «не всегда», сообщил Берлин. «Часть наших покупателей, прежде всего европейских, добровольно отказывается от российских металлов и даже продукции, полученной из российского сырья, например на нашем финском заводе. Часть готовы использовать российские металлы, но только покупать не у компании, входящей в российскую группу, а у кого-то независимого», — рассказал топ-менеджер.

Согласно отчетности, опубликованной в начале февраля, в прошлом году доля европейского рынка в выручке «Норникеля» сократилась с 47% до 24%, а доля Азии, напротив, выросла с 31% до 54%. Общий объем выручки упал на 15%, до $14,4 млрд.