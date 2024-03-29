«Приходишь в садик на собрание, там мужики гораздо старше тебя — и ты такой шкет: «Здрасте!» 3 29.03.2024, 20:14

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История белоруса, рано ставшего отцом.

Когда Артем был подростком, мечтал построить карьеру военного, как отец и дед. Планы оборвались еще до совершеннолетия, и в армию парень уже не проходил как раз по той причине, по которой другие потенциальные призывники обычно пытаются «откосить», — появился маленький ребенок. Когда его девушка забеременела, Артему было 17, а ей самой — 15. Беременность стала шоком и для самих ребят, и для их родителей, но молодая пара решила оставить малыша. Как сложилась жизнь парня и его семьи и каково быть молодым отцом? Блог «Люди» рассказал историю белоруса. Мы перепечатываем этот материал.

«Маша сказала, что беременна. Я сразу такой: „Опа! А что делать? А я еще учебу не окончил“»

Когда Артем и его будущая жена Мария познакомились, им было по 16 и 14 лет. Отношения завязались на четвертый день. Тогда молодая пара еще не знала, что через год все станет намного серьезнее и обоим придется быстро взрослеть.

— Все было хорошо. Даже, скажем так, замечательно! В какой-то момент произошло так, что… Ну, в общем, она забеременела, — рассказывает теперь уже 26-летний Артем. — Но, вообще, знаете, у нас как-то все было не так, как в таком возрасте у других, что повстречались и разбежались. Были и ссоры, и скандалы, и, порой, сильные, но мы оба горели этими отношениями. Нас настолько захватили чувства, что мы не хотели их разрывать. Строили общие планы на будущее, правда, думали, что ребенок появится, когда Маша будет уже совершеннолетней, да и я какую-то более-менее серьезную карьеру построю, вопрос с квартирой решится. А потом Маша сказала, что беременна. Я, конечно, испугался, сразу такой: «Опа! А что делать? А я еще учебу не окончил». Конечно, это было неожиданно для двоих, но у моей девушки вообще был шок. Я ее успокоил: раз это мой ребенок, значит, теперь мне нести за него ответственность.

Несмотря на страх и возраст, ребята вместе обсудили ситуацию. Впереди был первый трудный шаг — сказать родителям. Это пара сделала сразу и настояла, что хочет оставлять ребенка и создавать семью.

— Мама Маши, в принципе, приняла ситуацию. Сначала запаниковала, конечно, но, «раз вы хотите — это ваше право, ваше дело». А папа отреагировал бурно, отчасти со злостью (смеется). Но успокоился, когда я сказал, что не брошу ребенка и буду с его дочерью. Мои родители… Мне было страшно, что скажут: «Сделал ребенка, вон вещи, тебе 18 — иди отсюда». Но, к счастью, так не произошло. Был у нас серьезный, может, даже жесткий разговор, мол, оно тебе надо, может, не стоит. Но я сказал сразу: оно мне надо, это того стоит и ребенка мы сохраняем. Ну и они на этом успокоились. С еще большим пониманием отнесся дедушка. Когда я ему сказал, он встал, пожал руку: «Ну, поздравляю. Теперь будешь главой семьи!» — вспоминает Артем.

Через пару недель после новости о будущем ребенке пара расписалась. К свадьбе Артем уже стал совершеннолетним. Так у него в 18 лет появились жена и новые обязанности — парень устроился на завод. Жить переехали к теще.

— Маша тогда взяла академический, а я окончил училище, быть военным уже перегорел. Жили у ее мамы, потому что я еще не зарабатывал столько, чтобы хватало самим снимать жилье, хоть и брал подработки. При этом старался максимально быть вместе с женой всю беременность. Смотрел на мир, наверное, сквозь розовые очки и хотел сдувать с нее пылинки (смеется). По эмоциям все было ярко, насыщенно, я ходил с ней на УЗИ, слушал сердце ребенка. Но в 18 лет это ощущается так: «Блин, я же еще ничего не успел, не нажил. Теперь нас трое, она в декрете. Где на все денег взять? Надо в три раза больше работать!» — описывает те свои эмоции собеседник. — Есть паника, которую стараешься максимально скрыть от жены, потому что ей гораздо страшнее. Мы старались сглаживать углы, Маша поддерживала, понимала, что мне тоже непросто. Помогала: ждала дома, готовила, стирала, убирала, насколько могла. Ну и я, когда возвращался, насколько силы оставались, старался тоже по дому что-то делать.

«Друзья предлагали взять выходной и пойти в клуб, а я отвечал, что мне тогда нечем будет семью кормить»

У Артема и Маши родился сын Егорка. Накануне перед тем, как забрать жену и ребенка из роддома, парень сам собрал для него кроватку и провел ночь в размышлениях о будущем и новой для него жизни.

— Когда Машу только забрали в больницу и я остался один на один с собой, сам себя спросил: «А что я дам ребенку, когда он будет расти? Какое воспитание, какой пример покажу?» Думал: «А как его покормить, запеленать? Вдруг не так возьму, сломаю ручку или еще что-нибудь», — описывает то время парень. — Помню, мы поехали с ее папой забирать их из роддома. Из отделения вынесли маленький голубой дергающийся сверточек. Это было одним из самых незабываемых, очень счастливых моментов. Я понял, что начинается важный этап жизни, в который я, наверное, шагнул раньше всех своих сверстников. Помню, привезли ребенка домой, я положил его в кроватку. Мы стали вдвоем с женой, обнялись, посмотрели на спящего сына и минут 20 так и стояли в объятьях, просто смотрели на него. Помню, как рассматривал его ручки, было интересно наблюдать за ним, когда он открывал глазки, начинал чем-то шерудить!

Артем с заметной теплотой и радостью в голосе вспоминает, как Егорка что-то делал впервые и подрастал. Парень говорит, что до сих пор хранит видео с первыми шагами сына.

— Помню, когда у него началась какая-то активность. Как-то он лежал в кроватке, игрался со всякими погремухами, а я пил чай на кухне — тут меня зовет жена. Захожу, она говорит: «Смотри!» А Егорка взялся за игрушки, потянулся, раз — и сидит! Я стоял рядом в момент, когда он начал садиться, и это было что-то с чем-то! Первые шаги я увидел, к сожалению, уже на видео. Маша одной рукой снимала, второй поддерживала сына. Егорка старался, что-то там косолапил, смеялся, ему нравилось делать шаги! Я как раз был на работе, когда она прислала это видео, и потом уже было, честно говоря, не до работы (смеется), — вспоминает Артем. — Сын, пока был маленьким, очень любил, когда с ним играют, да и сейчас, когда папа рядом, — это за счастье. Смотришь на него и думаешь: «Ну, я же недели три назад его забрал из роддома, а он уже второй класс в этом году заканчивает!» Наверное, все родители независимо от возраста так видят своих детей.

После первых «нежных» дней у молодых родителей быстро началась рутина и бессонные ночи. Как говорит сам Артем, «все как у нормальной семьи».

— То я ей подносил ребенка посреди ночи, то она сама иногда вставала, потому что понимала, что мне на работу утром. Наши будни проходили спокойно: жена с работы встречала с улыбкой, по возможности — порядком. Если она что-то не успевала, я относился с пониманием. Не вижу в этом ничего плохого — все-таки домашние обязанности должны быть для двоих. А то как: я на работе восемь-девять часов, плюс подработки часов пять, а она — круглые сутки? Поэтому приходил домой и старался пропылесосить, картошку почистить. Хотя бытовуха где-то надоедала, но мы привыкли, понимали, что сами хотели этого. И при этом к нам, может, не таким и взрослым, пришло осознание, что не так уж и легко и здорово быть родителями. Вроде, кажется, ты наконец можешь диктовать правила, командовать, как хотелось когда-то в детстве, но это ведь столько ответственности!

Молодой отец рассказывает, что из жизни быстро ушли привычные тусовки со сверстниками, их заменили домашние дела и необходимость рано вставать на работу, чтобы успеть к смене. Последнее давалось молодому рабочему нелегко.

— Первое время было сложно себя дисциплинировать. В семь утра ты уже должен стоять на смене, значит, надо встать часов в пять. А чтобы не клевать носом за станком, надо лечь пораньше. Думал: «Нет, мне так не нравится». А еще же после основной смены — на дополнительную или подработку какую-то. Так что я понимал: надо как-то ответственнее подходить к этому всему. Потом привык. Знаете, отец с дедушкой меня еще лет в восемь завели в гараж, показали, как пользоваться инструментами. Они всю жизнь показывали мне пример мужчины: как он должен себя вести, каким быть, ставить себя в глазах общества или перед девушкой. Они оба — военные по профессии. Поэтому для меня правило, что нужно думать наперед, рассчитывать все, в этот момент стало не просто словами взрослых людей, а реальностью. И тут я уже сам стал менять свое мышление и поведение.

Может, для ровесников мои мысли казались очень взрослыми. Потому что были ситуации: «Братан, пошли в бар, в клуб». А я: «Мне завтра на работу». Они предлагали взять выходной, а я отвечал, что мне тогда нечем будет семью кормить. Друзья говорили, что разберусь как-нибудь потом, а я понимал, что уже все, не разберусь, уже все не то. Ну и, знаете, только единицы из моих друзей (наверное, кто был повзрослее) сказали, мол, молодец, значит, это твой выбор. Остальные: «Ты что, дурак? Беги, скрывайся!» Нет, это так не работает. Тем более жена меня отпускала куда-то, условно, раз в месяц, и я тоже с пониманием относился и отпускал ее, когда звали подруги. Хотя на тот момент у нас, наверное, и не было желания гулять. А вот позже, наверное, годам к 22, это стало камнем преткновения…

Родители быстро приняли такие резкие и глобальные перемены в жизни своих детей, рассказывает Артем. Упреки от них на ребят посыпались позже, года через три. А вот колкие фразы или замечания от посторонних парень периодически слышит с самого начала своего отцовства, но говорит, что уже давно не реагирует на это.

— Когда Маше исполнилось лет 19, начались намеки от родителей, что мы «испортили друг другу жизнь в молодости, всем нервы потрепали». Вот тогда уже пошла веселуха! — вспоминает он. — А от других людей я до сих пор, если честно, слышу что-нибудь, мол, по залету поженились и прочее. Первые раз пять, может, было ощущение неловкости: «Ну да, косяк…» А потом думаешь: ребят, моему сыну будет 18, а мне 36, да я еще по барам с ним похожу, а вы сидите дома с пеленками (смеется)! Ну и мы не обращаем больше на это внимания. Осуждают — и осуждают. Не им нас судить.

Спустя время мы сами почувствовали, что, может, все и к лучшему. Например, Маше было очень страшно в 16 стать мамой, ей казалось, что в этой жизни она больше ничего не достигнет, образование пошло коту под хвост. Но, знаете, в итоге она через год окончит университет, еще и сменила специальность на то, что ей нравится больше и получается лучше. Я пока хоть и не пошел на «вышку», но полностью сменил сферу и абсолютно доволен. Не считаю отцовство в столь раннем возрасте приговором и не осуждаю таких людей. Раз так получилось, значит, этому суждено было произойти. Бери ответственность в свои руки и действуй. Будь счастлив, что ты папа. У некоторых ведь и после 30, 40 не получается стать отцом — он хочет, но уже не может. Поэтому не советую каждому такой путь, как мой. Но если так получилось, это не значит, что жизнь окончена!

«Пришел в садик, сидят мужики гораздо старше, и ты такой шкет: „Здрасте! Я буду с вами папашей“»

Через пару лет Маша с Артемом съехали на отдельную квартиру, но пришлось переехать из одного областного города в другой. Вскоре у в семье появилась еще и дочь Ирина, а сын уже пошел в садик. Ребятам тогда было 20 и 22 года.

— Мы были счастливые, довольные, что не будем жить с тещей. Очень хотели, чтобы у детей была небольшая разница в возрасте, чтобы им было интересно вдвоем. И решили: раз первый рано, значит, и второй будет рано! — смеется Артем и с улыбкой продолжает. — Кстати, первым словом сына было «мама», а вот дочь первым делом сказала «папа»! Она максимально папина доча, с папиных рук мы не слазим! Как только я появляюсь на горизонте, она вокруг меня прыгает, скачет, обнимает, целует, я становлюсь центром вселенной.

— Сын уже тогда ходил в детский сад. На садик я, кстати, тогда взглянул по-другому: уже не игрушки и отдых в этом видишь, а то, что надо оплатить питание, что-то для группы сделать. Помню, пришел первый раз на родительское собрание, все родители знакомятся, сидят мужики гораздо старше тебя, и ты такой шкет: «Здрасте! Я буду с вами папашей». Чувствовал себя максимально странно, — смеется молодой человек. — С первым ребенком для меня это было максимально неожиданно, а со вторым я был уже постарше. Ну и вообще, это поначалу думаешь: «Они же взрослые, наверное, нужно их как-то слушать». А потом понимаешь, что мы в одинаковых условиях — они родители, и я родитель. Так почему мне нужно их стесняться, бояться осуждения? Не знаю, как со стороны женщин у жены все проходило, но мы с мужчинами притерлись быстро, неловкостей не было.

Без поддержки близких молодым родителям в другом городе стало сложнее, признается парень. Хотя говорит, что романтика из их отношений за рутиной не исчезла. Правда, появились регулярные ссоры и наступил тяжелый период.

— У всех, независимо от возраста, со временем от бытовухи немного притупляются чувства и эмоции. Романтика у нас, как ни странно, не пропала — просто перешла из прогулок, поездок и ресторанов в домашние уютные вечера. Плюс, пока жили с родителями, они нас периодически отпускали куда-то сходить, хоть и нечасто. А когда переехали, поняли, что жить далеко от родителей первое время все-таки было сложно, потому что, когда бабушки и дедушки под боком, можно договориться с ними и провести время вдвоем. А тут — все.

Отношения у нас начали портиться, когда у нас обоих появилось желание гулять. А ты же не можешь: на тебе ответственность! Смотришь — у всех уже есть деньги на какие-то крутые тусовки, все начинают зажигать по-взрослому. Стало хотеться тусоваться. Я начал злиться: «Отпусти меня куда-нибудь на пару дней». Поругались — все, думаешь: «Пойду назло ей, приду поздно ночью, пьяным!» Вот это то, что я бы исправил, если бы мог. Все-таки надо было просто себя держать в руках. У меня период, когда хотелось гулянок-пьянок, длился ровно год. А сейчас мне проще прийти домой, почитать, посмотреть что-нибудь, ну, может, поиграть на компьютере.

Артем говорит, что в семье были «скандалы, как и у всех», но на этот раз «сгладить углы» вовремя не получилось и ребята подали на развод. Полтора года назад семья распалась. Правда, парень надеется, что они с уже бывшей женой со временем найдут общий язык и снова будут вместе.

— Все это копилось, росло. В какие-то моменты было хорошо, в какие-то — плохо. Ссоры доходили до того, что жена на несколько месяцев возвращалась к маме. Через время приезжал я, мы мирились и возвращались обратно. Потом разругались, приняли решение разойтись. Потом уже пришло осознание, что погорячились… — говорит он. — Хотя, вроде, мы и развелись, но пока надежда еще есть. Мы всегда, как бы ни ругались, ни кричали друг на друга, все равно общаемся. Встретились из-за детей, поговорили и — «Слушай, я скучаю». — «И я тоже». Люди ведь подвластны эмоциям… Да, дошло до развода, но в нашем мире теперь брак — это чисто формальность. Может, мы еще будем вместе. Семья все-таки должна быть семьей.

Старшему сыну Артема сейчас восемь, а дочке четыре. Пока парень старается как можно чаще видеться с ними и признается, что тяжело переживает разлуку:

— У нас небольшая разница в возрасте, и сыну как раз сейчас начинают становиться интересны какие-то технические штуки, машины, он спрашивает, как работают те же розетки в доме. А мне приятно, что я могу ему все это объяснить, причем на понятном языке, да и сам еще не отстаю от технических новинок. С дочкой у нас вообще особые отношения! Меня тут, наверное, поймут только те, у кого уже был сын и кто стал отцом дочки. Это очень сильно тебя меняет. Раньше ты отвечал за какую-то заботу только о маме, жене, а теперь в твоей жизни появляется такая маленькая девочка, которая тебя очень сильно заботит. И ты становишься нежным, мягким, ласковым.

Я очень люблю своих детей. Мы постоянно созваниваемся, мне интересно видеть и знать, как они растут. Я по ним скучаю, и, знаете, это ощущение, когда ты привык, что приходишь домой и тебя встречает детский смех, улыбка, тебя бегут обнимать со словами «папа». А тут возвращаешься, и дома так же, как когда ты уходил, — пусто. В такие моменты думаешь: «Блин, да пошло оно все к черту. Все эти проблемы — уже не проблемы». И ты же понимаешь, что твоя жена точно так же думает.

Артем говорит, что до сих пор далеко не все его одноклассники или однокурсники обзавелись семьями и детьми. Парень в 26 все еще чувствует себя опередившим многих в этом смысле, но считает, что быть отцом нелегко в любом возрасте:

— В 18 лет очень сложно просто начать себя до конца дисциплинировать. Понимаете, если в этом возрасте ты просто работаешь, можно отпроситься, пойти на больничный. А тут прогулять или отпроситься невозможно, потому что, когда придет зарплата, ты не сможешь оплатить счета или купить поесть, жену порадовать чем-то приятным. Когда становишься главой семьи, это очень сильно чувствуешь. Но, что бы ни произошло, что бы ни сделал я, что бы ни сделала моя бывшая жена, я никогда не пожалею о том, что стал папой и что не связал свою жизнь с кем-то другим. Наверное, это одна из самых важных в мире вещей — быть отцом. Карьера, дом — это все придет со временем. Может, в самом начале я и жалел, что ребенок появился у меня так рано, но сейчас не представляю, как бы сложилась жизнь по-другому. Рядом с детьми я себя чувствую максимально счастливым. Эти два маленьких человечка наполняют жизнь такой радостью, что терять это, отказаться от этого — никогда в жизни!

Напоследок Артем говорит, что не считает, что есть какой-то оптимальный для мужчины возраст, когда нужно заводить детей.

— По моему мнению, это нужно делать тогда, когда есть понимание, что твоя карьера идет вверх или ты состоялся на работе, есть опора и стабильный доход, потому что семья — это постоянные растраты. Ну и когда ты поймешь, что нагулялся и хочешь семью. Когда мои дети подрастут, я им объясню, конечно, что такое контрацепция и беременность в раннем возрасте. Но не буду ругать, осуждать, если у них рано появятся свои дети. Да, скажу: «Сынок-дочка, подумай немножко головой, закрепись в жизни, как бы ни случилось, я буду тебя принимать и поддерживать. Но постарайся чуть-чуть сдержаться и сначала хотя бы стать на ноги, потому что с детьми это делать достаточно тяжело».

Для меня аборт просто так — это табу, убийство. Я считаю, что делать его можно только по показаниям. Тем, кто сейчас в такой же ситуации, как когда-то был я, посоветовал бы, если так получилось, рожать, держаться друг за друга, слышать друг друга и быть вместе, как бы сложно ни было. Не опускать руки, кто бы что ни говорил. Что бы ни произошло — вы уже родители. Нужно стараться максимально и до конца. Раз так вышло, оно того стоит, — заключает Артем.