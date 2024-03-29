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Количество фальшивых долларов в Беларуси резко выросло

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  • 29.03.2024, 20:25
  • 1,922
Количество фальшивых долларов в Беларуси резко выросло

На 29%.

За прошлый год количество фальшивых долларов в Беларуси увеличилось на 29%, сообщает Нацбанк. Всего было обнаружено 1105 поддельных денежных знаков, включая 1103 банкноты и 2 монеты.

Среди фальшивых денег наиболее часто встречаются доллары, составляя 87,9% от обнаруженных фальшивок. Особенно много фальшивых 100-долларовых купюр: их количество выросло на 39,5%. Доля фальшивых российских рублей составила 5,6%, евро — 4,4%, а белорусских рублей — 1,9%. Также было обнаружено небольшое количество других поддельных валют.

Количество фальшивых белорусских рублей выросло в 1,75 раза, но в абсолютных числах это всего на 9 штук больше. Преимущественно это были 20-рублевые купюры.

В то же время количество фальшивых российских рублей уменьшилось на 18,4%, особенно это касается банкнот номиналом 5000 рублей, число которых сократилось на 90,3%.

Количество фальшивых евро осталось практически на том же уровне: было найдено 49 поддельных банкнот.

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