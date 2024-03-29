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Белорусам предлагают в субботу в 20.30 отключить свет на 1 час

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  • 29.03.2024, 21:21
  • 5,546
Белорусам предлагают в субботу в 20.30 отключить свет на 1 час

Зачем?

Минприроды приглашает белорусов принять участие в международной экологической акции «Час Земли» и 30 марта в 20.30 отключить свет на 1 час.

«Час Земли» пройдет в Беларуси уже в 16-й раз. Только в столице будет отключена подсветка таких знаковых объектов, как Национальная библиотека, Белгосцирк, Национальный академический Большой театр оперы и балета, комплексы «Минск-арена» и «Чижовка-арена», стадион «Динамо» и другие.

Как отметили в Минприроды, «Час Земли» – не только самая массовая экологическая акция, но и самая массовая общественная акция в истории человечества. Впервые она была проведена в австралийском Сиднее 31 марта 2007 года. Спустя почти два десятилетия существования в акции ежегодно участвуют свыше 2 млрд человек и тысячи предприятий из 190 стран мира.

Поскольку это абсолютно добровольная акция, люди сами решают, сколько и какие электрические приборы они выключат, а городские власти инициируют выключение подсветки городских объектов.

«Конечно же, само по себе часовое отключение света не сможет заметно улучшить экологическую обстановку на Земле. Но экономия энергии и не является главной целью акции – важно единство, которое проявляют люди перед лицом экологических проблем, готовность каждого сделать свой вклад в благополучие планеты, изменив свои ежедневные привычки», - отметили в Минприроды.

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