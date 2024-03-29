На участке трассы Минск – Гродно – граница Польши увеличили скорость 1 29.03.2024, 21:44

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Где можно разогнаться.

На участке трассы Минск – Гродно – граница Польши увеличили скоростной режим. Об этом рассказала пресс-служба Минтранса.

Сообщается, что на девятикилометровом отрезке дороги предельно допустимая скорость авто теперь составит 120 км/ч.

Где еще можно разогнаться?

Как отметили в ведомстве, повышение скоростного лимита – плановое мероприятие, которое должно охватить все автомобильные трассы первой категории в стране.

Так, на шоссе М6 скорость увеличили до максимально разрешенного в Беларуси уровня – 120 км/ч. Аналогичное ограничение установлено на трассах М1, М3, Р20, Р28, Р58 и Р80.

На девятикилометровом скоростном участке магистрали М6 установили барьеры на разделительной полосе, а вдоль обочины – защитные сетки, которые не дают возможности диким животным выйти на проезжую часть.

В Минтрансе уточнили, что эти меры безопасности обязательны для повышения скорости движения транспорта.

По итогу на гродненской трассе будет несколько участков со скоростью 120 км/ч. В прошлом году подобный порог повысили на отрезке шоссе от Щучина до Минска, что заметно сократило время в пути.