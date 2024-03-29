ФСБ заявила о предотвращении теракта в Ставропольском крае 29.03.2024, 22:47

Теракт якобы готовили граждане из стран Центральной Азии.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить теракт в Ставропольском крае, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

«Пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30, пункта «а» части второй статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

«В ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы», — добавили в ФСБ. На видеозаписи, которую распространило ведомство, зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди и другие поражающие элементы для самодельной бомбы.