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В Бундеслиге голкипер пропустил курьезный гол

  • 3.03.2024, 5:59
В Бундеслиге голкипер пропустил курьезный гол

Видеофакт.

В рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт Франкфурт» дома победил «Хайденхайм». Голкипер гостей Кевин Мюллер допустил ужасную ошибку.

На 39-й минуте хозяева поля вышли вперед после того, как игрок отдал пас на голкипера Кевина Мюллера, тот замахнулся, чтобы выбить его подальше, но не попал по мячу, который закатился в ворота.

Во втором тайме хозяева поля удвоили счет, а «Хайденхайм» смог забить лишь один ответный гол. Орлы одержали победу со счетом — 2:1.

Отметим, что сейчас «Айнтрахт" занимает 6-ю строчку в Бундеслиге, а «Хайденхайм» расположился на 11-м месте.

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