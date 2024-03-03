В Бундеслиге голкипер пропустил курьезный гол 3.03.2024, 5:59

Видеофакт.

В рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу «Айнтрахт Франкфурт» дома победил «Хайденхайм». Голкипер гостей Кевин Мюллер допустил ужасную ошибку.

На 39-й минуте хозяева поля вышли вперед после того, как игрок отдал пас на голкипера Кевина Мюллера, тот замахнулся, чтобы выбить его подальше, но не попал по мячу, который закатился в ворота.

Во втором тайме хозяева поля удвоили счет, а «Хайденхайм» смог забить лишь один ответный гол. Орлы одержали победу со счетом — 2:1.

Отметим, что сейчас «Айнтрахт" занимает 6-ю строчку в Бундеслиге, а «Хайденхайм» расположился на 11-м месте.

PORRA, NÃO TÔ VENDO O JOGO, OLHA A MERDA QUE MÜLLER FEZ. OBRIGADO PELO PRESENTE 🎁 pic.twitter.com/g06a3ifUUE https://t.co/K8UWHXL2cH — Heidenheim Brasil 🇧🇷🇩🇪 (@FCH_Brasil) March 2, 2024