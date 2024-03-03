Взрывы в Петербурге: «важный объект» разлетелся на куски 5 3.03.2024, 9:05

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Россияне вначале заявили об «атаке НЛО».

В Санкт-Петербурге вчера прозвучали два мощных взрыва. После появились сообщения о том, что «неопознанный объект» был сбит над Финским заливом. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что была атака БПЛА. в аэропорту Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки. Об этом пишет «Фонтанка».

Очевидцы в комментариях написали, что они слышали взрывы, и то, как некий «важный объект» разлетелся на куски.

«Ехали по КАДу, съезжали в Бронке, было сильнейшее зарево и по машине сильные удары, вообще не поняли, что это. Но было жутко неприятно. Огонь, взрывы», — заявил один из очевидцев.

По предварительным данным, БПЛА был замечен на низкой высоте, была дана команда на поражение. Сработал зенитно-ракетный комплекс, расположенный в Ломоносовском районе Ленобласти.

В аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку воздушных судов.

Позже губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что «воздушные цели были поражены над акваторией Финского залива» и заявил, что разрушений и жертв нет.