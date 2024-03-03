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Израиль согласился на длительное перемирие в Газе

  • 3.03.2024, 9:09
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Израиль согласился на длительное перемирие в Газе

Решение теперь — за ХАМАС.

Израиль согласился на шестинедельное прекращение огня в секторе Газа, и теперь решение должна принять палестинская террористическая группировка ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова американского чиновника.

Речь идет о соглашении по освобождению заложников, которое предусматривает шестинедельную паузу в войне в Газе.

«Израильтяне согласились на шестинедельное прекращение огня в рамках поэтапного соглашения, которое позволит значительно увеличить объемы гуманитарной работы, которую необходимо выполнить», — цитирует израильское медиа представителя администрации президента США Джо Байдена.

Теперь в Израиле и США ожидают ответа от ХАМАС, и американцы «продолжают настаивать» на этом. В США надеются, что соглашение будет заключено до начала священного месяца Рамадан 10 марта.

По словам чиновника, соглашение построено таким образом, что может быть трансформировано во что-то более долгосрочное.

Главная проблема сейчас — это заложники, которые должны быть освобождены на первом этапе, и вопрос заключается в том, согласится ли на это ХАМАС.

Чиновник добавил, что он не хотел бы порождать «ложные надежды» на соглашение, над которым нужно еще работать.

1 марта координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби рассказал, что переговоры о перемирии в секторе Газа продолжаются, и сейчас стороны с участием посредников обсуждают предложение, которое включает в себя прекращение огня на шесть недель.

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