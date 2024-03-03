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Итальянский корабль сбил беспилотник хуситов в Красном море

  • 3.03.2024, 9:34
Итальянский корабль сбил беспилотник хуситов в Красном море

Дрон поразили на расстоянии около 6 км.

Корабль военно-морских сил Италии сбил беспилотник, который приближался к судну в Красном море.

Об этом сообщает Reuters.

В Минобороны Италии отметили, что корабль Caio Duilio, который помогает защищать торговые пути от воздушных атак йеменских хуситов, осуществил акт самообороны.

Беспилотник с характеристиками, подобными тем, которые уже использовались в предыдущих атаках, находился на расстоянии около 6 км от итальянского корабля и летел в его сторону.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто заявил, что нападения хуситов, которые имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинской боевой группировкой ХАМАС в войне против Израиля, являются частью стратегии гибридной войны против некоторых стран.

«Террористические атаки хуситов являются серьезным нарушением международного права и нападением на безопасность морских перевозок, от которых зависит наша экономика», - сказал он.

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