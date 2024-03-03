«Путин нарушил золотое правило разведки» 3.03.2024, 9:44

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Кремль может потерять ценного резидента в Германии.

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак отметил, что слив шпионской информации о переговорах военных Бундесвера в СМИ не мог состояться без разрешения Путина и нарушает одно из главных правил разведки.

Об этом он заявил в комментарии «Эспрессо».

«Россияне шпионят за военнослужащими и офицерами НАТО по всему миру, мы должны это понимать, это лишний пример. Никто точно не может сказать, сколько предварительных разговоров уже было прослушано россиянами таким способом», — пояснил Иван Ступак.

По словам эксперта, разговор о возможных ударах немецкими ракетами Taurus по крымскому мосту был записан во время конференции на четырех человек в аналоге Zoom. И главный вопрос – была ли взломана видеоконференция, или один из этих четырех офицеров является агентом Кремля. Если предположить, что верен второй вариант, то вряд ли агент ожидал, что переданная им запись будет распространена в средствах массовой информации.

«Опубликовала эту запись, это важно просто понимать, Маргарита Симоньян, королева российской пропаганды, но у нее очень тесные и дружеские рабочие отношения с Алексеем Громовым – это первый заместитель главы администрации президента Путина. Я просто более чем уверен, что Громов эту запись показывал Путину, или с силовиками сидели с Патрушевым, с Бортниковым, и Путин лично дал указание опубликовать», – объяснил Ступак.

Эксперт считает, что у Путина искажено воображение, в котором НАТО воюет на стороне Украины, а этот перехваченный разговор – еще одно свидетельство его «правоты».

«Но он нарушил золотое правило разведки — никогда, никогда не пали свои источники в разведке», — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

Напомним, Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора офицеров Воздушных сил. Но спикер министерства в комментарии для прессы не смогла сказать, была ли запись оригинальной или претерпела изменения перед публикацией.