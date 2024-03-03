«Мошенники снижают цены в два раза» 3.03.2024, 9:55

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Как белорусы обходными путями получают «шенген».

Получить шенгенские визы белорусам все труднее. Исчерпав реальные основания для получения визы, многие ищут обходные пути — к сожалению, не всегда легальные. Белорусы рассказали изданию Most, на что им пришлось пойти, чтобы получить шенгенскую визу.

«Меня повяжут на границе, и я тебя больше никогда не увижу»

Алина (здесь и далее имена собеседников изменены) уехала из Беларуси по политическим причинам. Приехать домой, чтобы повидать семью, она не может, поэтому весной 2023 года стала искать способы сделать визу маме. Тогда Польша не выдавала туристические визы белорусам.

«Сначала я искала людей с картой сталого побыта, которые могли бы сделать маме [приглашение на] гостевую визу, но позже оказалось, что на все может уйти минимум четыре месяца, — рассказывает девушка. — К тому моменту я уже полгода не видела маму и ждать еще несколько месяцев не особо хотела».

От знакомых Алина узнала, что в Польше есть люди, которые делают белорусам рабочие приглашения за деньги. Сначала она не рассматривала всерьез такую возможность, но позже все же попросила контакт девушки, которая этим занимается.

«Мне было страшно, что эти люди окажутся мошенниками. Знакомые, которые дали контакты «помогаторов», уверяли, что они не первый год этим занимаются и бояться вообще не стоит. Они делают приглашение на работу в компании, в которой человек не будет работать. То есть рабочую визу он получает с туристической целью. И к этому у польской стороны могут возникнуть вопросы.

Но несмотря на страх, я все же согласилась попробовать и предложила маме такой вариант. Она сначала отказалась со словами «меня повяжут на границе, и я тебя больше никогда не увижу», но спустя две недели уговоров согласилась».

По словам Алины, в пакет услуг входило рабочее приглашение за 340 рублей, которое сделали в течение недели, запись в визовый центр стоила еще 250 рублей. Также мама девушки в Альфа-банке самостоятельно оформила годовую страховку за 150 рублей, 35 евро составил консульский сбор и еще 11 евро ушло на визовый сбор при подаче документов.

«К счастью, девушка, которая помогала нам с визой и необходимыми документами, сделала все очень быстро и уже через месяц-полтора все было готово».

Но на этом страхи и переживания семьи не закончились. При пересечении польской границы женщину вывели из автобуса и в течение часа общались с ней в закрытом помещении. Сотрудники задавали ей много вопросов: куда и зачем она едет, где будет работать, сколько будет зарабатывать и как нашла работу.

«Мама очень нервничала и сказала им, что едет к дочке. После этих слов они сказали: «А, тогда все понятно» — и, как я предполагаю, хотели разворачивать ее. К счастью, этого не произошло — мама начала говорить, что основная цель поездки все же связана с работой, что она будет трудоустроена в Польше на должность уборщицы и перечислила обязанности, которые были прописаны в ее договоре. Пограничники ей поверили, и она смогла ко мне приехать».

«В документе было написано, что я буду работать секретарем, а я чуть-чуть могла говорить на польском»

Анастасия получила рабочую визу похожим образом. Девушка зимой 2024 года уезжала из Беларуси, чтобы найти работу в Польше. Но не хотела из Беларуси заниматься поиском работодателя, который мог бы отправить ей легальное приглашение.

«Туристическую визу я не собиралась делать. Во-первых, пришлось бы очень долго ждать своей очереди для подачи документов. Во-вторых, по словам знакомых, рабочая виза — это быстрый и надежный вариант. Собственно, я недолго думала и согласилась на него».

Девушка осознавала, что идет на риск, но считала, что он минимальный.

«Фирму, которая делала мне приглашение на работу, мне советовали знакомые. Консультант меня предупреждал, что у пограничников могут возникнуть ко мне вопросы. Говорил: «Вы молоды, одиноки и это ваш первый выезд в ЕС, поэтому могут обратить внимание при выдаче визы и позвонить с уточняющими вопросами по работе».

Записываться самостоятельно на подачу документов девушка не хотела и искала тех, кто может ей в этом помочь. Через знакомых она нашла несколько контактов посредников. Стоимость их услуг разнилась.

«Цены варьировались от 150 до 500 рублей в зависимости от типа визы. Насколько помню, туристическая была намного дешевле рабочей, при этом мне во время общения мало кто давал хоть какие-то гарантии. Часто на вопросы отвечали так: «Мы попытаемся, но ничего не обещаем».

Девушка вспоминает, что и условия сотрудничества у всех специалистов по визовым вопросам отличались. Одни говорили, что ее зарегистрируют, но при этом она и сама должна мониторить сайт консульского отдела польского посольства. Другие говорили, что Анастасии нужно только заплатить деньги и в нужный момент быть на связи.

«В итоге за запись в визовый центр я заплатила 460 рублей, но подать документы в нужный день не могла по личным причинам, а перенести его не было возможности. Поэтому за пропуск своей даты на подачу документов мне пришлось заплатить штраф в размере 200 рублей. После этого неприятного инцидента мне сообщили, что стоимость записи в визовый центр немного упала».

Анастасии также пришлось оформить годовую страховку, заплатить визовый и консульский сборы, а после ждать, когда все будет готово.

«Паспорт с визой я получила спустя неделю, а уже через пару дней была в Польше. На границе я очень нервничала, так как не знала польский и боялась, что при необходимости не смогу ответить на вопросы пограничников. Отчасти так и получилось. У меня спрашивали, куда и зачем я еду, какая у меня будет должность и обязанности.

Самое забавное, что в документе, который я им дала, было написано, что я буду работать секретарем и в мои обязанности будут входить ответы на вопросы. При этом я с ними еле-еле могла говорить на польском, в основном фразами «привет-пока». Конечно, пограничников это тоже очень смутило, поэтому я сказала им с помощью переводчика, что еду к брату, который якобы уже работает в этой компании, а также что планирую учиться в полицеальной школе. Этот ответ их удовлетворил, и они меня пропустили».

«Белорусы снова попали под горячую руку»

О том, какова сейчас ситуация с выдачей виз, журналист Most поговорил со специалистом в вопросах получения шенгенской визы в Польшу Владимиром.

«С прошлого октября люди массово получают отказы, несмотря на хорошо сделанные документы. Виной тому, как мне кажется, визовый скандал, который разгорелся в Польше. Ощущение, как будто белорусы опять случайно попали под горячую руку.

Некоторых руководящих лиц обвинили в незаконном оформлении виз мигрантам из Азии и Африки. После этого сразу же увеличилось количество отказов. Поляки в разы сократили количество выдаваемых виз и мест. Например, до Нового года, условно, визовый центр Минска выделял на одну неделю 300 мест для подачи документов, а сейчас — только 50, то есть в шесть раз сокращено количество выделяемых мест.

Сейчас интересная ситуация с туристическими визами. Поляки возобновили их выдачу в сентябре 2023 года, но если раньше консулам было достаточно просто предоставить бронь отеля, то сейчас они требуют подтверждения оплаты. То есть сейчас человек должен собрать документы, снять и оплатить апартаменты, расписать маршрутный лист и, вероятно, в конечном итоге все равно получит отказ.

Исходя из моих наблюдений, с сентября и вплоть до Нового года по туристическим визам было около 90% отказов. После Нового года количество отказов сократилось, но визы в основном выдают под поездку. Если раньше ее можно было получить на два, три, пять лет, то сейчас этого и близко не происходит.

Я не вижу предпосылок, что в этом году что-то изменится в лучшую сторону. Скорее всего, все останется либо на таком же уровне, либо станет хуже. Например, увеличатся проверки. Мне кажется, что после визового скандала на поляков очень сильно давит Шенген-зона. Поэтому они сейчас должны показать, какие они хорошие, как они все делают правильно и не пускают в ЕС всех подряд».

«Мошенники снижают цены в два раза»

Владимир говорит, что на фоне высокого спроса на услуги визовых посредников появляется много мошенников. Ему известны случаи, когда псевдоспециалисты находили людей в чатах и группах, а после писали им сообщения такого содержания:

«Здравствуйте, я вижу, что вы хотите записаться на визу. Мы как раз этим занимаемся. Рекламу не даем, потому что за нее нужно платить, зато цены у нас ниже, чем у остальных».

«Обычно эти мошенники занижают цены в два раза, — рассказывает Владимир. — Людям это нравится, и они с радостью платят им 100% предоплаты, а потом удивляются, что после этого им никто не отвечает на сообщения, и виза в паспорте сама не появляется. Я о таких историях стабильно узнаю каждую неделю».

Среди обманутых, по наблюдениям Владимира, есть и те, кто вовсе не получил приглашение, и те, кому выслали фиктивные документы.