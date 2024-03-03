«Получаю 1100 рублей, но еду в Испанию» 3.03.2024, 10:10

Белоруска поделилась примером очень экономного бюджета.

Светлана (имя изменено) живет и работает в Минске, ей 54 года. Она располагает зарплатой в 1100 рублей в месяц. Женщина рассказала onliner.by, это весь ее доход, но она старается не лишать себя радостей жизни:

— Я люблю путешествовать, поэтому должна изыскивать возможность экономить и каждый месяц откладывать какую-то сумму на эту статью расходов. Поехать куда-то в новое место, сбежать в новую страну из моих серых будней — вопрос для меня принципиальный и жизнеподдерживающий. С моей зарплаты откладывать проблематично, поэтому урезать приходится все траты, включая еду.

Получив зарплату, я выделяю 120 рублей на оплату коммунальных услуг, 40 рублей стоит проездной на метро, 400 рублей отводится на еду и прочие текущие траты типа бытовой химии и уходовой косметики.

Из продуктов покупаю в основном куриное мясо, крупы и отечественные овощи. Фрукты исключены практически полностью, так как стоят дорого при невысоком качестве.

Из оставшихся 540 рублей в настоящее время я стараюсь отложить по €100 в месяц на поездку летом в Испанию, так как еще осенью купила билеты на самолет в Барселону у Wizz Air за €100. Теперь надо скопить хотя бы €500 на отель, еду и транспортные расходы в Испании.

Предыдущая поездка была в прошлом году в Санкт-Петербург и обошлась в 800 белорусских рублей (проезд, жилье, еда, музеи и два похода в театр).

Ехала туда на поезде в плацкарте, причем билеты покупала сначала до последней станции на территории Беларуси, а потом от этой же станции на эти же места до Санкт-Петербурга — так получается дешевле, поскольку билет по Беларуси продается не по международному, а по внутреннему, более низкому тарифу. Назад летела «Победой»: билет на самолет без багажа (с маленьким рюкзаком) оказался дешевле плацкарта.

В Испанию, кстати, я тоже собираюсь лететь без багажа, с маленьким рюкзаком, так как багажное место стоит почти столько же, сколько сам билет для пассажира. Меня ждет квест по укладке вещей для отдыха в рюкзак размером 40×30×20 сантиметров.

После вычета сумм на «коммуналку», еду и Испанию остается 190 рублей, из которых покрываются все остальные расходы (на одежду, медобслуживание, развлечения, ремонт, сервисные услуги и прочее). Раз в год я хожу в парикмахерскую. Маникюр в салонах не делаю, крашу ногти сама.

В быту придерживаюсь модных нынче минимализма и идей расхламления: строго два комплекта постельного белья и полотенец, минимум посуды и так далее. Покупку одежды я тоже свела к минимуму.

Онлайн-шопинг не люблю, предпочитаю примерить вещь и убедиться, что она села по фигуре и будет носиться долго. Основное место покупок — стоковые магазины.

Ну и акции с распродажами, конечно, наше все. «Марко» в конце сезона любит снизить цены на обувь на 40%, а Conte и MF, к примеру, выгоднее покупать в дни скидок в универмагах, а не в фирменных магазинах.

Ремонт в квартире я делаю своими руками в рамках своих возможностей: периодически переклеиваю обои и крашу потолок.

Только вот обои приходится покупать хотя бы российские, так как опыт показал, что клеить белорусские я пока не научилась. Если ломается что-то из техники или надо заменить какой-то предмет мебели, откладывать ничего не получается несколько месяцев.

Новую технику мониторю на Onlíner. Электриков, сантехников, сборщиков мебели тоже ищу на Onlíner в разделе «Услуги» — очень удобно.

Если предстоит крупная покупка, я выясняю условия кешбэка. Так для получения 5%-ного кешбэка при оплате путевки в турагентстве я специально заказала соответствующую банковскую карточку.

Развлечения выбираю недорогие, благо билеты в минские театры стоят не столько, сколько в московские или питерские. Иногда ходим с подругами в недорогие кафе, обычно в рамках гастрофестов, или на квизы.

Скачивать какие-то приложения для ведения бюджета не вижу смысла, так как все траты я прекрасно знаю и помню. Никогда не появляется мысль, куда же ушли мои деньги. Популярные в интернете советы меньше ездить на такси и реже брать кофе навынос соблюдаю неукоснительно.

Кто-то скажет: зачем ехать в Испанию, если даже на фрукты денег не хватает? Ну, тут вопрос приоритетов.

Вот в Испании фруктов и поем — там они вкусные.