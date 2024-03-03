Искусственный интеллект решил одну из величайших загадок средневекового искусства 4 3.03.2024, 10:37

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Код да Винчи отдыхает.

Все мы давно привыкли, что искусственный интеллект умеет создавать изображения, основываясь на текстовом описании, а также редактировать загруженные картинки.

Но теперь группа английских и американских исследователей вывела способность ИИ взаимодействовать с изображениями на новый уровень.

Авторы нового исследования утверждают, что обучили нейронные сети видеть на изображениях детали, которые обычно ускользают от человеческого глаза. Созданная ими модель ИИ определила нечто необычное в одном из лиц, изображенных на картине Рафаэля «Мадонна с розой».

На самом деле, это лицо написано рукой другого художника, утверждают ученые, основываясь на данных, полученных в результате анализа ИИ.

ИИ анализирует работу легендарного художника

Портрет легендарного художника Рафаэля Санти / Фото: Wikimedia Commons

«Мадонна с розой» — знаменитая картина итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля.

Рафаэль Санти прожил всего 37 лет, но стал одним из самых прославленных художников своего времени. Он наиболее известен многочисленными изображениями Мадонны.

«Мадонна с розой» хранится в испанском музее Прадо (Мадрид) и считается одной из самых знаковых картин эпохи «римского классицизма».

На картине изображены Дева Мария с Христом, Иоанн Креститель, который передает Христу пергамент с надписью Agnus Dei (в переводе с латыни — Агнец Божий), и святой Иосиф.

ИИ, который анализировал картину, особенно заинтересовался лицом последнего.

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Heritage Science.

Святой Иосиф изображен в левом верхнем углу полотна Рафаэля.

ИИ утверждает, что это лицо написано рукой другого художника. Проще говоря, Рафаэль не писал один из ключевых элементов на своей знаменитой картине.

Авторы исследования разработали собственный алгоритм анализа на основе работ, которые, как считают искусствоведы, являются результатом работы кисти итальянского мастера.

«Мы использовали фотографии подлинных картин Рафаэля, чтобы обучить нейронную сеть распознавать его стиль до мельчайших подробностей: мазки кисти, цветовую палитру, штриховку и все аспекты работы», — поясняет математик Хасан Угайл из Университета Брэдфорда в Великобритании.

По его словам, ИИ видит гораздо глубже, чем человеческий глаз, вплоть до микроскопического уровня.

Сложность в проекте такого рода заключается в том, что для получения достоверных результатов ИИ требуется обучать на больших массивах данных. Когда речь идет о творчестве одного художника, пусть даже и такого плодовитого, как Рафаэль, данных не так уж и много.

Поэтому исследователи обратились к предварительно обученной архитектуре, разработанной компанией Microscoft под названием ResNet50, в сочетании с традиционным методом машинного обучения под названием Support Vector Machine.

Ранее этот метод показал 98%-ную точность при идентификации картин Рафаэля.

Чаще всего такие технологии используются для анализа целых картин. Но в данном случае исследователи попросили его рассмотреть отдельные лица.

Если Мадонна, Младенец и Святой Иоанн были созданы рукой Рафаэля, то со Святым Иосифом дело обстоит иначе.

Исследователи отмечают, что в предыдущих спорах о подлинности картины лицо святого Иосифа считалось менее проработанным, чем остальные в кадре.

Однако нейронная сеть посчитала, что дело не в «проработке». Лицо Иосифа было написано рукой другого художника, заключает ИИ.

Авторы исследования считают, что их алгоритм ИИ будет помогать экспертам в области искусства в будущем, но пока вряд ли сможет их заменить.

«Речь не идет о том, что ИИ займет рабочие места людей, — поясняет Угайл. — Ведь процесс установления подлинности произведения искусства включает в себя изучение многих аспектов: происхождение, пигменты, состояние работы и так далее».

Загадка Рафаэля

«Мадонна с розой» была Рафаэлем написана на холсте примерно в 1518—1520 годах, считают эксперты. В середине XIX века некоторые искусствоведы, изучавшие полотно, впервые озвучили сомнения в том, что великий мастер является единственным автором картины.

В частности, была популярна теория, что Джулио Романо, один из учеников Рафаэля, мог быть ответственен за часть картины, но доказательств этого не было. А некоторые эксперты и вовсе утверждали, что Мадонна с розой — работа учеников Рафаэля, подражающих своему учителю.

Теперь эти подозрения почти наверняка подтвердились.

Культура подражания была весьма массовой в эпоху Возрождения. У большинства знаменитых художников было множество последователей, которые работали в их стиле. Зачастую их допускали в мастерские их кумиров и позволяли участвовать в создании новых шедевров. Хотя все же чаще всего подражатели «раскрывали крылья» после смерти художников.

Рафаэль скончался в 1520 году в Риме из-за довольно грубой ошибки медиков. Художнику вызвали врачей из-за высокой температуры, вызванной респираторным заболеванием, но папские медики посчитали, что у него высокое давление, которое лучше всего лечить кровопусканием. Точное место захоронения Рафаэля, до сих пор не найдено.

Джулио Романо, самый знаменитый последователь Рафаэля, после смерти художника, стал основателем стиля, известного как маньеризм.