Лукашисты отчитались о первом задержании «за отрицание геноцида» 12 3.03.2024, 10:50

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Иллюстративное фото

Арестован 54-летний минчанин.

В МВД отчитались о первом задержании «за отрицание геноцида». 54-летнего минчанина задержал ГУБОПиК при с помощью СОБРа.

«Установлено: мужчина в 2020 году создал и администрировал группу в социальной сети, где размещал деструктивные материалы протестной тематики, направленные на смену конституционного строя. Вместе с этим в своих публикациях фигурант отрицал геноцид белорусского народа со стороны немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны, реабилитируя фашистов и приписывая советским гражданам преступления, совершенные оккупантами», – говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что таким образом он «пытался очернить память жертв нацизма и героев, сражавшихся с врагом».

Возбуждены уголовные дела за «отрицание геноцида белорусского народа», «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», «оскорбление Лукашенко», «реабилитацию нацизма».